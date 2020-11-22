Koronavirüs anne karnındaki bebeğe geçebiliyor

TJOD Antalya Şubesi Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selahattin Kumru, koronavirüs salgınının gebelikte oluşturduğu sorunlarla ilgili elde çok az veri bulunduğunu, daha önce bu konuyla ilgili paylaşımlar olduğunu, ancak yeni gelişmelerin gündeme geldiğini ifade etti. Koronavirüsün dünyada 50 milyondan fazla insanın hastalanmasına ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olduğunu aktaran Prof. Dr. Kumru, "Daha önceki bilgi koronavirüsün anne karnındaki bebeğe geçmediği yönündeydi. Fakat son zamanlarda elde edilen verilerle, koronavirüsün bebeğin plasentasında tutunma yerlerinin (reseptör) tespit edildiği anlaşıldı. Ayrıca bazı bebeklerin plasentalarında virüsün bulunduğu tespit edildi. Koronavirüsün anneden bebeğe geçme ihtimali olduğu görülmekte" dedi.

PERU VE FRANSA'DA TESPİT EDİLDİ

Daha önce aynı aileden olan SARS ve MERS virüsleri salgının yaşandığını, bu virüslerin anne karnında daha çok izole edildiğini aktaran Prof. Dr. Kumru, virüslerin kan yoluyla bebeğe geçmesinin beklendiğini kaydetti. Prof. Dr. Kumru, "Koronavirüs daha az anne kanında tespit edildiğinden, bebeğe geçme ihtimali düşük görülse de aslında potansiyel olarak bu mümkün. Son zamanlarda Peru'da bir olgu yayımlandı. Burada anne karnındaki bebeğe geçtiği tespit edildi. Çok yakında Fransa'da yeni doğan bebekte koronavirüs izole edildi. Dolayısıyla koronavirüsün anne karnındaki bebeğe geçme ihtimali var görülüyor. Zaten koronavirüsle ilgili bebeğin geliştirdiği bağışıklık sisteminin göstergesi olan bazı testler pozitif çıkmaya başlamıştı, yani pozitif çıkan olgular var" diye konuştu.