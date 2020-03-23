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Koronavirüs anne sütüyle bulaşır mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2020 10:24 | Son Güncelleme

Gebelik ve koronavirüs ilişkisi hakkında merak edilenleri anlatan Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay, hamilelerin virüsten etkilenip etkilenmediğine, anne sütü ile bebeğe koronavirüs geçip geçmediğine dair merak edilenleri anlattı.

Koronavirüs anne sütüyle bulaşır mı?

Gebelerin COVID-19’a daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilgi bulunmadığını belirten Dr. Akçay, hamilelerin virüsten etkilenme açısından riskli grup içinde gösterilmediğini aktardı. Ancak hamilelikte hem yapısal olarak hem de bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikler nedeni ile özellikle solunum yoluyla bulaşan bu tip enfeksiyonlara yakalanma riskinin ise daha fazla olduğunu dikkat çeken Op. Dr. Abdurrahman Akçay, "Ancak panik yapmadan, aşırı strese kapılmadan gerekli önlemleri alarak Korona Virüs’ten korunmak mümkündür" şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS ANNE SÜTÜ İLE BULAŞMIYOR

Güncel bilgiler ışığında korona virüs enfeksiyonunun anneden bebeğe geçişinin tesbit edilmediğini aktaran Op. Dr. Abdurrahman Akçay, "Gebelik sırasında korona virüs enfeksiyonu geçiren kişiler diğer hastalar gibi karantina altına alınmalı ve tedaviye başlanmalıdır" diye konuştu. Virüsün şuan itibari ile anne sütü ile geçtiğine dair kanıt olmadığını aktaran Dr. Akçay, " Şüpheli veya enfekte gebelerde doğumdan sonra annenin durumuna göre uygun tedbirler ve kurallar çerçevesinde uzmanların onayı ile anne ve bebeğin birlikte kalmasına ve emzirmesine izin verilebilir" dedi.

DAHA ÇOK C VİTAMİNİ

Gebelerin bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğini de açıklayan Özel Ümit Hastanesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akçay şunları söyledi: "Gebeler bu dönemde izole olmalı, toplu yerlere gitmemeli ve riskli yerlere seyahat yapmamalıdır. Zorunlu olarak gitmek gerekirse maske kullanması uygun olur. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmeli, özellikle C vitamininden zengin besinlere mutlaka beslenmede yer verilmelidir. Gün içerisine yayarak bol su içmeye özen gösterilmelidir. Tam da mevsim geçişinde olduğumuz bugünlerde sıcaklık değişimleri göz önüne alınarak kıyafet seçiminde dikkatli olunmalı.

GEBELİK RUTİN KONTROLLERİ

Şüpheli vakalarda ne yapılması gerektiğine ilişkin de bilgi veren Dr. Akçay, "Evde izolasyon önemli; gebe, şüpheli temas halinde başka bir nedenle hastaneye yatışı gerekmiyorsa 14 gün boyunca mümkün olduğu kadar evde kalmalı ve toplu alanlardan uzak durmalı, toplu alanlara gitmesinin zorunlu olduğu hallerde ise tıbbi maske takmalı ve eve ziyaretçi kabul edilmemelidir" şeklinde konuştu. Dr. Akçay, şüpheli vakalarda rutin gebelik izleminin nasıl olacağını ise; "Şüpheli bir temas sonrası gerekli izolasyon süresi (14 gün) dolana kadar acil durumlar dışında muayene ertelenmeli, doktorunun önerisine göre kontrol ve muayene planlanmalıdır" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gebelik koronavirüs

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