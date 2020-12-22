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Koronavirüs Antarktika’ya da ulaştı!

22.12.2020 14:53 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs Antarktika’ya da ulaştı!

Antartika’daki Şilili araştırma üssündeki 36 kişinin koronavirüse yakalanmasıyla birlikte, hastalık her kıtaya yayılmış oldu.

Koronavirüs, Antartika’daki Şilili araştırma üssündeki araştırmacılara da bulaştı. Böylelikle hastalık her kıtaya yayılmış oldu. Pazartesi günü General Bernardo O’Higgins Riquelme merkezindeki 36 kişinin testi pozitif çıktı.

Kıtadaki salgının izi, 27 Kasım’da Şili’den malzeme teslimi için gelen Sargento Aldea adlı donanma gemisine dek izlenebildi.

Vakaların görüldüğü üs Antartika’daki 13 Şili üssünden biri.

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General Bernardo O’Higgins Riquelme üssündeki 36 kişinin testi pozitif çıktı.

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Gemi Talcahuano’daki limana döndükten üç hafta sonra çok sayıda mürettebatın koronavirüs testi pozitif çıktı. O’Higgins üssündeki 26 ordu personelinin ve tesiste bakım çalışması yapan 10 personelin enfekte olduğu bildirildi.

Geminin Antartika’ya gitmek üzere yola çıkmadan önce mürettebata test yapıldığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı söylendi. Pazartesi gününe kadar Antartika, gezegende virüsün ulaşmadığı tek bölgeydi. Salgın sırasında kıtaya turist trafiği iptal edilmiş ve 70 üs arasındaki tüm temas yasaklanmıştı.

Antartika’daki Şili üssündeki penguenler

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Şilili yetkililer, O’Higgins’teki gerekli olmayan tüm personelin evlerine gönderildiğini aktardı. 24 Horas adlı televizyon kanalına açıklama yapan bir yetkili “Zamanında alınan önleyici tedbirler sayesinde tıbbi kontrole tabi tutulan ve PCR testinden geçen personel rahatlayabildi” dedi.


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