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Koronavirüs Apple'ı çok etkilememiş!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.04.2020 10:13 | Son Güncelleme

Apple Mart ayı içerisinde sadece Çin’de 2.5 milyon iPhone satmayı başardı. COVID-19’dan çok fazla etkilenmeyen birkaç akıllı telefon şirketinden biri olmasına rağmen Apple’ın Çin’deki iPhone satışları Şubat ayında düşüş yaşadı. 

Koronavirüs Apple'ı çok etkilememiş!

Şubat 2020’de geçen yıla göre% 61 oranında daha az iPhone satıldı ve toplam satış miktarı 494.000 ile sınırlı kaldı.

APPLE'IN ÇİN RAKAMLARI GELDİ

Şimdi, Çin Bilgi ve İletişim Akademisi (Reuters aracılığıyla) verilerine göre, Apple Mart ayında Çin’de 2,5 milyon iPhone sattı. Görünüşe göre ülkede en düşük satış yapılan ayların birinden sonra iyi topladı. Çinli perakendeciler 2020’nin ilk iki ayındaki ekonomik yavaşlamanın ardından eskisi gibi normal faaliyetlerine döndükleri için Mart ayında Çin’den dünyaya 21 milyon telefon servis edildi.

Tüm bu süreçte Apple yetkililerini sevindiren başka bir konu daha var. Akıllı telefon satışları, Covid-19 pandeminin tüketicilere getirdiği finansal belirsizlik nedeniyle 2020’de küresel olarak 10 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Bu nedenle bazı 5G tedarikçileri Apple’ın yeni 5G iPhone serisinin ertelenmesi gerekip gerekmediğine karar vermesini bekliyordu. Ancak gelen bilgiler şirketin en büyük üretim ortağı olan Foxconn’un normalleştirildiğini ve normal çalışma kapasitesine geri döndüğü bildiriliyor. Bu da Apple için oldukça iyi bir haber çünkü rakip firmalar 5G teknolojisine sahip akıllı telefon modellerini çoktan piyasaya sürdü. Apple’ın Eylül ayında bu adımı atıp atamayacağı belirsizdi. Yakın zamanda bu konuyla ilgi bir haber alabiliriz.

ABD’li şirket Çin’deki krizin atlatabilmesi için oldukça çaba sarf etti. COVID-19 vakasının tespit edildiği Hubei eyaletindeki altı hastaneyi desteklemek için Çin Yoksullukla Mücadele Vakfı’na 7 milyon doların üzerinde bağışta bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Apple çin koronavirüs iPhone

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