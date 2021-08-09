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Koronavirüs aşı karşıtları BBC'nin kapısına dayandı! "Yalanlar sona erecek"

09.08.2021 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de aşı karşıtı protestocular, dünyaca ünlü medya kuruluşu BBC'ye ait televizyon stüdyosunu basmak istedi. Londra'da bir araya gelen protestocular, polis barikatıyla karşılaştı. Bina girişine etten duvar ören güvenlik güçleri, göstericilerin içeri girmesini engelledi. 27 Temmuz'da başlayan protesto çağrısının sonuçsuz kalması üzerine grup, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Koronavirüs aşı karşıtları BBC'nin kapısına dayandı! "Yalanlar sona erecek"

İngiltere'de aşı karşıtı protestocular, başkent Londra'nın batısındaki White City'de bulunan İngiliz medya kuruluşu BBC’ye ait televizyon stüdyolarına zorla girmeye çalıştı. Çok sayıda gösterici BBC’ye ait binaya yürümeden önce Shepherds Bush Green Meydanı’nda toplanarak, aşı pasaportlarını ve çocuklara yönelik aşıları protesto etti.

ETTEN DUVAR ÖRDÜLER

Protestolar sırasında bir grup göstericinin binaya girmeye çalışması ile polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis bina girişine adeta etten duvar örerek, göstericilerin binaya girmesini engelledi. Metropolitan Polisi tarafından yapılan açıklamada, bir grup göstericinin yerel saatle 13.00 itibariyle toplanarak bina önüne geldiğini belirtti. Polis, olayda kimsenin gözaltına alınmadığını ancak görevlilerin durumu izlemeye devam edeceklerini belirtti.

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"YALANLAR SONA ERECEK"

Protestonun organizatörü olan Official Voice sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "medyanın sorun olduğunu" belirterek, destekçilerine 27 Temmuz'dan itibaren bugünkü protestoya katılmaları için çağrıda bulunmuştu. Organizasyonun protestoya ilişkin paylaşımlarında, "Yalanların sona ereceği" ifadesi yer aldı.

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Protestocuların toplandığı White City'deki BBC stüdyosu, 2013 yılına kadar BBC televizyonunun merkezi iken, 2017'den bu yana şirketin ticari bir kolu olan BBC Studioworks'ün binası olarak hizmet veriyor.


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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Londra
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