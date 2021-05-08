Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? e-Devlet, MHRS ve telefon ile koronavirüs aşı randevusu alma

"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Koronavirüs aşı sırası gelen vatandaşlar kovid-19 aşı randevusu nasıl ve nereden alınır? sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikli gruplarda uygulanan aşı çalışmalarında sırası gelen vatandaşlar Covid-19 aşısı randevularını MHRS, e-Devler ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor. İşte, ayrıntılar...

ALO 182 ÜZERİNDEN RANDEVU ALMA

Kovid-19 aşısı olması gereken 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

MOBİL UYGULAMA İLE RANDEVU ALMA

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.



