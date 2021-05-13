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Koronavirüs aşılamasında yeni safha bugün başladı

13.05.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni bir aşamaya geçildiğini belirterek sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanacağını duyurmuştu. Edirne'de koronavirüs salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubunda sisteme tanımlanan sağlık çalışanlarının eşleri, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde aşı randevularını alıp sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde aşı olan sağlık çalışanı eşi Kemal Kılıç, AA muhabirine, aşı olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Salgınla mücadelede aşının büyük öneme sahip olduğunu belirten Kılıç, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından bayramın ilk gününde randevumuzu aldık ve aşımızı olduk. Bir nevi bayram tatlısı gibi oldu. Bu süreçte sırası gelen herkesin aşı olması gerekli. Halkımızın bu konuda duyarlı olması lazım." ifadelerini kullandı.

Bir başka sağlık çalışanının eşi İlkay Parti ise sağlık çalışanlarının salgın sürecinde fedakarca çalıştığını dile getirdi.

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Kendilerine bu hakkın tanınmasının ardından randevu alıp aşısını olduğunu aktaran Parti, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Kurallara uyarak salgını yeneceğiz." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da sağlık çalışanlarının eşleri randevularını alarak aşılarını oluyor.

(AA)


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