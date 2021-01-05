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Koronavirüs aşıları: İngiltere'de bazı bilim insanlarına göre aşılar Güney Afrika kökenli mutasyona karşı etkili olamayabilir

05.01.2021 13:30 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşıları: İngiltere'de bazı bilim insanlarına göre aşılar Güney Afrika kökenli mutasyona karşı etkili olamayabilir

Reading Üniversitesi'nde hücresel mikrobiyoloji uzmanı olan Simon Clarke, koronavirüsün Güney Afrika'da daha fazla mutasyon geçirdiğini ve bunun endişe verici olduğunu söyledi. Warwick Üniversitesi'nden virolog ve moleküler onkoloji uzmanı olan Lawrence Young da, "Diken proteinindeki mutasyonlar endişe verici, bağışıklık kalkanından kaçabilir" dedi.

İngiltere'de bazı bilim insanları, koronavirüs aşılarının Güney Afrika kökenli mutasyona karşı etkili olamayabileceğine dair endişelerini dile getirdi.

Reuters ajansının haberine göre Reading Üniversitesi'nde hücresel mikrobiyoloji uzmanı olan Simon Clarke, virüsün Güney Afrika'da daha fazla mutasyon geçirdiğini ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Clarke'a göre virüs, insanlara bulaşıcı hale getiren diken proteini olarak adlandırılan kısındaki mutasyon yüzünden aşılar tarafından sağlanan bağışıklığa daha dayanıklı olabilir.

Warwick Üniversitesi'nden virolog ve moleküler onkoloji uzmanı olan Lawrence Young da virüsün Güney Afrika'da birden fazla mutasyon geçirdiğine dikkat çekerek, "Diken proteinindeki mutasyonlar endişe verici, mutant virüs bağışıklık kalkanından kaçabilir" dedi.

Hem İngiltere hem Güney Afrika'da daha bulaşıcı olan virüs mutasyonları bulunmuştu.

Bilim insanları hem Güney Afrika hem İngiltere'de görülen varyasyonların viral yüklemesinin fazla olduğunu, bunun da daha bulaşıcı olmaları anlamına geldiğini söylüyor.

İngiliz hükümetinin aşı görev biriminin danışmanlarından olan Oxford Üniversitesi'nden Tıp Profesörü John Bell, Pazar günü yaptığı açıklamada aşıların İngiltere'deki mutasyona karşı etkili olacağını ancak asıl soru işaretinin Güney Afrika mutasyonu ile ilgili olduğunu söylemişti.

Güney Afrika'da bir sağlık çalışanı

İngiltere Sağlık Bakanı da kaygılı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, Güney Afrika'daki mutasyonun kendisini endişelendirdiğini açıklamıştı.

Ancak İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yetkilileri, Covid-19 aşılarının yeni varyasyonlara karşı etkili olmadığını gösteren bir kanıt olmadığını söylüyor.

BioNTech CEO'su Uğur Şahin ve Oxford Üniversitesi'nden Profesör John Bell ise koronavirüs aşılarını yeni varyasyonlara karşı test ettiklerini ve değişiklik yapmalarının gerekmesi halinde bunu altı hafta içinde gerçekleştirebileceklerini açıkladı.

Koronavirüs

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