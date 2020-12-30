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Koronavirüs aşıları ne kadar güvenilir? Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken yanıt

30.12.2020 21:51 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşıları ne kadar güvenilir? Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken yanıt

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'den gelen Sinovac aşılarıyla ilgili CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu. Aşıların dağıtımından önce testten geçeceğini belirten Kara, "Aşılar incelenecek ve belirtilenden farklı herhangi bir şey var mı diye bunlara bakılacak" dedi. Kara, koronavirüs aşılarının güvenilirliğini anlatırken "Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları şöyle:

"Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz kurumu tarafından laboratuvarları var ve bu laboratuvarlar dünya tarafından da akredite edilmiş. Yaptığı işlemlerin hepsi yurt dışında da birebir kabul edilen ve onaylanan laboratuvarlar. Burada yapılacak testler ilk etapta aşının içeriğine içindekilere ve aynı zamanda da herhangi bir şekilde potansiyel olarak olmaması gerekir çıkışında çünkü her türlü testler yapılır ama herhangi bir şekilde belirtilenden farklı bir içeriği var mı şeklinde testleri yapılıyor.

"Etkinlik testleri derken o da şöyle aşının içerisinde belirtildiği kadar antijen var mı şeklinde de bakılıyor. Onun dışında herhangi bir kişiye uygulanıp cevap verip vermeyeceği testler değil temel testler.

"AŞILARIN İÇERİSİNDEN RASTGELE ÖRNEKLEM ALINACAK"

"Aşıların içerisinden rastgele örneklem alınacak. Yaklaşık 250'ye yakın örneklem alınıp test edilecek. 1 hafta sonra yine aşı gelecek onlar da aynı şekilde örneklem alınım test edilecek. Her bir parti test ediliyor. Aşıların fabrikadan üretildiği andan itibaren kaç derecede çıktığı, uçakta kaç dereceye maruz kaldığı gibi tüm sıcaklık testleri yapılacak.

"Bu aşıların yakın dönemde eczanede satılmasını beklememek lazım. Dünyanın talebi çok fazla. Çin'in üreteceği inaktif aşı üretimi 500 milyon doz civarında. Aşıların eczanelerde satılması en iyi ihtimalle 1,5-2 senede olur.

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"EĞER OTOMOBİLE BİNİP HERHANGİ BİR YERE GİDİYORSANIZ AŞI ONDAN 100 KAT DAHA GÜVENLİ"

"Aşılarla ilgili verilere baktığımız zaman şunu görüyoruz biz; Eğer siz bugün otomobile binip herhangi bir yere gidiyorsanız aşı ondan 100 kat daha güvenli. Otomobille giderken aldığımız riskten 100 kat daha güvenli bu da en riskli aşıyla ilgili bir durum."

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