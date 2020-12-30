Koronavirüs aşıları Türkiye'de

Sağlık Bakanı Koca test sürecinin hemen başlatılacağını duyurdu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde aşıları getiren uçağın Esenboğa Havalimanı'na ulaştığını duyurdu. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, aşılarla ilgili test sürecinin hemen başlatılacağını belirterek, "14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" dedi.

Türkiye'nin Çin'den ithal ettiği SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac isimli Covid-19 aşılarının ilk bölümünü taşıyan uçak dün akşam Türkiye saati ile 19.50'de başkent Pekin'den havalandı. Aşılar, sabaha karşı Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na ulaştı. 17 konteynerde toplam 3 milyon doz aşı havaalanında indirildikten sonra, 5 kamyon ve 2 TIR ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na taşınacak.

DHA/TY,JD

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