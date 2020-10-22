Koronavirüs aşılarında son durum: Ölümden korumayabilir!

200’ün üzerinde ülkede ve görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle vaka sayısı 42 milyona yaklaştı ölü sayısı ise 1 milyon 100 bini aştı. Henüz etkili bir ilacın bulanması küresel salgının durdurulması için etkili bir aşının bulunması tek umut olarak görülüyor.

KLİNİK DENEMELERİN SON AŞAMASINA GELEN 9 AŞI BULUNUYOR

Bununla birlikte, küresel aşı yarışında sona ulaşmaya çok yakın 9 potansiyel corona virüs aşısı bulunuyor. İnsan deneylerinin son aşamasına gelen Moderna, Oxford/AstraZeneca, CanSino, SinoPharm, JohnsonJohnson, BioNTech/Pfizer, Gamaleya Enstitüsü, Sanofi/GSK ve Sinofarm'ın aşıları şu anda dünya genelinde onbinlerce gönüllü üzerinde test ediliyor.

Ancak, araştırmacılar, yeni tip corona virüse karşı geliştirilen en gelişmiş aşılarının testlerinin, aşıların insanları Covid-19 nedeniyle ağır hastalanmaktan ya da ölmekten koruyabileceğine dair hiçbir sonuç göstermediğini açıkladı.

"AŞILAR HAFİF ENFEKSİYONU ÖNLEYECEK ŞEKİLDE TASARLANDI"

Konuya ilişkin açıklama yapan British Medical Journal tıp dergisinin yardımcı editörü ve Maryland Üniversitesi eczacılık okulunda bir ilaç geliştirme uzmanı olan Peter Doshi, devam eden denemelerin yalnızca aşıların sadece hafif enfeksiyonu önleyip önlemediğini göstermek için tasarlandığını söyledi.