Koronavirüs aşılarını inceleyen Avrupa İlaç Ajansı siber saldırıya uğradı

Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının koşullu pazarlama izni başvurusunu inceleyen Amsterdam'daki Avrupa İlaç Ajansı (EMA) siber saldırıya uğradı.

EMA tarafından yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili olarak Hollanda'daki kollu kuvvetleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kurum, soruşturmanın seyrini etkilememesi için, siber saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi. Bu nedenle saldırının arkasında kim ya da kimlerin olduğu ve verilerin çalınıp çalınmadığı henüz bilinmiyor.

Ajans, koronavirüse karşı geliştirilen aşıların Avrupa pazarına girip girmeyeceğine karar veriyor. Pfizer/BioNTech ve Moderna, Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşıların Avrupa'da pazarlanabilmesi için geçen hafta EMA'ya koşullu izin başvurunda bulundu.

Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer - BioNTech'in başvurusunu en geç 29 Aralık'a, Moderna'nın koşullu izin başvurusunu da en geç 12 Ocak'a kadar sonuçlandıracak.

Ajans, Janssen ve Astra Zeneca aşıları ile ilgili değerlendirmeyi de sürdürüyor. Astra Zeneca'nın da kısa süre içinde test sonuçlarını Amsterdam'a iletmesi bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde koronavirüse karşı aşı çalışmalarının başlayabilmesi için EMA'nın olumlu rapor vermesi gerekiyor.