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Koronavirüs aşısı: Avrupa Birliği 300 milyon doz için sözleşme imzaladı

18.12.2020 13:25 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısı: Avrupa Birliği 300 milyon doz için sözleşme imzaladı

Avrupa Birliği, BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli bulunması durumunda 300 milyon doz aşı almak için şirketlerle sözleşme imzaladı.

Avrupa Birliği (AB), BioNTech ve Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli bulunması durumunda 300 milyon doz aşı almak için şirketlerle sözleşme imzaladı.

Şirketler aşıların bu yıl sonunda teslim edilmeye başlanmasını umuyor.

Öte yandan AB bu aşıların nasıl dağıtılacağı ve öncelikli olarak kimlere yapılacağı konusundaki planını açıklamadı.

AB, buna karar vermek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İki şirket Pazartesi günü yaptıkları açıklama ile, ön verilere göre aşının koronavirüse karşı yüzde 90 koruma sağladığını duyurmuştu.

43 bin 500 kişi üzerinde test edilen aşılarda herhangi bir zararlı etkiye rastlanmadı.

Şirketler aşının kullanıma sunulması için Kasım sonunda "acil durum başvurusu" yapmayı planladıklarını duyurdu.

Aşı türleri

'Aşı virüsü bir gecede yok edecek sihirli bir formül içermiyor'

Avrupa Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB'nin imzaladığı sözleşmenin "son derece önemli" olduğunu duyurdu:

"Bu anlaşma geniş bir aşı portfolyosuna sahip olma hedefimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor.

"Bu aşı, yalnızca güvenli olduğu kanıtlandıktan sonra yapılmaya başlanacak."

Kyriakides aşının ne zaman dağıtılacağının henüz bilinmediğini, bunun Avrupa İlaç Ajansı'nın vereceği onaya bağlı olduğunu söyledi ve ekledi:

"Aşı virüsü bir gecede yok edecek sihirli bir formül içermiyor.

"İyimser düşünürsem aşının önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapılmaya başlayacağını söyleyebilirim ama daha net konuşmak mümkün değil."

Avrupa ülkeleri koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasıyla mücadele ederken İtalya ve İspanya son haftalardaki en yüksek koronavirüs ölüm sayılarına ulaştı.

İtalya'da Çarşamba günü 623 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu 6 Nisan'dan bu yana ülkede kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Koronavirüs aşısı çalışmaları hangi aşamada?

Koronavirüs

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