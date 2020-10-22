Koronavirüs aşısı: Brezilya'da bir gönüllünün aşı deneylerinde ölmesine ilişkin incelemede 'güvenlik açığına rastlanmadı'

AstraZeneca ilaç şirketi, tekil vakalarla ilgili yorum yapamayacaklarını açıkladı ancak "tüm gerekli incelemelerin yapılmakta olduğunu" ekledi.

Bu uygulama, iki grubu karşılaştırarak aşının etkili olup olmadığını ölçme imkanı sağlıyor.

Katılımcılara ve ailelerine, hangi aşının hangi gönüllüye yapıldığı söylenmiyor.

Denemelere katılan gönüllülerin yalnızca yarısına gerçek aşı yapılıyor. İkinci gruba ise halihazırda kullanılmakta olan lisanslı menenjit aşısı yapılıyor.

Oxford Üniversitesi ise "dikkatli bir değerlendirme sonucu, olayla ilgili güvenlik kaygısı bulunmadığının ortaya çıktığını" duyurdu.

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının testleri, Brezilya'daki gönüllülerden birinin yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından kaldığı yerden devam edecek. Brezilya'da yapılan incelemede "güvenlik açığına rastlanmadığı" açıklandı.

Şirketin açıklamasında, "Tüm önemli tıbbi uygulamalar, araştırmacılar, bağımsız güvenlik gözetim komitesi ve düzenleyici otoriteler tarafından dikkatle masaya yatırılıyor. Bu incelemeler neticesinde çalışmanın sürdürülmesine ilişkin herhangi bir güvenlik kaygısı ortaya çıkmadı" ifadeleri yer aldı.

Oxford/AstraZeneca aşısının piyasaya sürülecek ilk aşılardan biri olacağına ilişkin yüksek bir beklenti hakim.

Aşı denemelerinin ilk iki fazından başarıyla çıkan aşı adayı, İngiltere, Brezilya ve Hindistan'ı da içeren bir dizi ülkedeki gönüllülerle üçüncü faz denemelerine tabi tutuluyor.

Oxford ve AstraZeneca işbirliğiyle geliştirilen aşının denemeleri geçen ay bir denekte görülen "açıklanamayan bir hastalık" nedeniyle durdurulmuştu ancak bunun "rutin bir prosedür" olduğu açıklanmıştı.

Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamada bunun gibi büyük çaplı testlerde bazı deneklerin olumsuz tepkiler vermesinin "beklenir" bir durum olduğu belirtilmişti.

Aşı denemeleri, yapılan incelemelerin ardından ABD dışındaki ülkelerde kaldığı yerden devam etti ancak ABD'deki denemeler, ülkedeki düzenleyici otoritelerin incelemelerinin tamamlanması amacıyla hala bekletiliyor.