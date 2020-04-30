Koronavirüs aşısı bulma çalışmaları hakkında neler biliniyor?

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalananların sayısı dünyada 3 milyonu geçerken, dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor.

Birçok ülke, aşı bulunana kadar normale dönüşün tam olamayacağını ve yeni bir dalga riskini önlemek için sosyal mesafe kurallarının bir süre daha devam edeceğini söylüyor.

Şu anda insanları bu virüsten koruyabilecek bir aşı bulunmuyor.

Aşı bulunma süreci ile ilgili bilinenleri derledik:

Koronavirüs aşısı ne zaman bulunur**?**

Araştırmacılar Covid-19 hastalığına yol açan Sars-CoV-2 virüsüne karşı çeşitli aşılar geliştirdi ve bunların bazılarının insanlar üzerinde denemelerine başlandı.

Denemeler başarıyla sonuçlansa bile aşının seri olarak üretilmesi çok zor olacak.

Bu nedenlerden ötürü, gerçekçi tahminlere göre bir aşının piyasaya çıkması 2021 ortasından itibaren mümkün.

Bütün bunlar eşi görülmemiş hızda gerçekleşiyor ve yeni aşı teknikleri kullanıldığı için her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğinin garantisi yok.

Bugüne kadar insanlara bulaşan dört tür koronavirüs oldu. Grip benzeri hastalıklara yol açan bu virüslerin hiçbiri için bugüne kadar bir aşı bulunamadı.