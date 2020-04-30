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Koronavirüs aşısı bulma çalışmaları hakkında neler biliniyor?

30.04.2020 23:59 | Son Güncelleme

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, koronavirüs tedavisi ve aşısı hakkında merak edilen sorulara yanıt aradı.

Koronavirüs aşısı bulma çalışmaları hakkında neler biliniyor?

Yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığına yakalananların sayısı dünyada 3 milyonu geçerken, dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma kısıtlamaları sürüyor.

Birçok ülke, aşı bulunana kadar normale dönüşün tam olamayacağını ve yeni bir dalga riskini önlemek için sosyal mesafe kurallarının bir süre daha devam edeceğini söylüyor.

Şu anda insanları bu virüsten koruyabilecek bir aşı bulunmuyor.

Aşı bulunma süreci ile ilgili bilinenleri derledik:

Koronavirüs aşısı ne zaman bulunur**?**

Araştırmacılar Covid-19 hastalığına yol açan Sars-CoV-2 virüsüne karşı çeşitli aşılar geliştirdi ve bunların bazılarının insanlar üzerinde denemelerine başlandı.

Denemeler başarıyla sonuçlansa bile aşının seri olarak üretilmesi çok zor olacak.

Bu nedenlerden ötürü, gerçekçi tahminlere göre bir aşının piyasaya çıkması 2021 ortasından itibaren mümkün.

Bütün bunlar eşi görülmemiş hızda gerçekleşiyor ve yeni aşı teknikleri kullanıldığı için her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğinin garantisi yok.

Bugüne kadar insanlara bulaşan dört tür koronavirüs oldu. Grip benzeri hastalıklara yol açan bu virüslerin hiçbiri için bugüne kadar bir aşı bulunamadı.

Koronavirüsten korunma

Aşı her yaştan insanı korur mu?

Aşı kaçınılmaz olarak yaşlılarda daha az işe yarayacak. Bunun nedeni aşının yapısı değil, yaşlıların bağışıklık sistemlerinin aşılara az tepki vermesi.

Bunu her yılki grip aşılarında da görüyoruz.

Her ilacın, Parasetemol'ün bile yan etkileri vardır.

Aşının insanlar üzerindeki deneyleri başlamadan, nasıl yan etkileri olabileceğini kestirmek zor.

Aşı piyasaya çıkana kadar başka nasıl tedavi yöntemleri mevcut?

Enfeksiyonları önlemenin en iyi yolu hijyenden geçer.

Koronavirüs size bulaştıysa, muhtemelen etkilerini hafif bir şekilde yaşayacaksınız.

Şu an test aşamasında olan bazı anti-viral ilaçlar olsa da bu ilaçların ne kadar etkili olacağını bilemiyoruz.

Koronavirüsün üzerindeki çıkıntılar bağışıklık sistemini aktive ediyor

Bir aşı nasıl geliştirilir**?**

Aşılar, bakteri ve virüsleri güvenli bir şekilde bağışıklık sistemine tanıtıyor.

Böylece vücudumuz bakteri ve virüslerle mücadele etmeyi öğreniyor.

Tekrar bu bakteri ve virüslerle karşılaşması durumunda enfeksiyonla nasıl mücadele etmesi gerektiğini çoktan öğrenmiş oluyor.

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Aşı üretiminin ana yöntemi, bağışıklık geliştirilmesi hedeflenen virüsü kullanmak.

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşıları, söz konusu virüslerin enfeksiyon oluşturmaya gücü yetmeyen zayıf versiyonlarıyla hazırlanıyor.

Koronavirüs

Yeni koronavirüs aşısı ise daya yeni ve deneysel bir aşı yaklaşımı olan "tak çalıştır" yöntemiyle geliştiriliyor.

Sars-CoV-2 adı verilen yeni virüsün genetik kodunu bildiğimiz için bir aşı geliştirmek daha hızlı olacak.

Bazı aşı uzmanları koronavirüsün genetik kodunun küçük bölümlerini alıp, tamamen zararsız virüslere enjekte etmeyi düşünüyor.

Rusya'daki koronavirüs test kitleri

Böylece insanları koronavirüsün zayıflatılmış versiyonlarıyla aşılamak mümkün olabilir.

Bazı araştırmacılar ise koronavirüsün genetik kodlarının bir kısmını doğrudan insan vücuduna enjekte ederek bu virüsü bağışıklık sistemine tanıtmayı hedefliyor.

Koronavirüs

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