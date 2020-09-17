Koronavirüs aşısı bulundu mu? Bakan Koca açıkladı! Aşı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısı son durum!

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’ndan sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları, koronavirüs aşısı, hastane kapasiteleri ve salgının seyrine dair alınacak tedbirler hakkında konuştu. Bakan Koca; ilk hastanın ardından Türkiye’de 7.185 kişini hayatını kaybettiğini belirtti. Dünyada koronavirüs olan kişi sayısının 29 milyon 500 bini geçtiğini ve hayatını kaybedenlerin de 1 milyona yaklaştığını ifade eden Bakan Koca, Türkiye’de vaka sayıları, hastanelerin durumları ve tedbirler konusunda bilgi verirken sağlık yatırımlarına da değindi. Aynı zamanda Bakan Koca, Türkiye’de koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak konusunda da bilgi verdi. Aşı bulundu mu? İlk aşı ne zaman uygulanacak? İşte koronavirüs aşısı son dakika gelişmesi...

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Vatandaşlar tarafından aşı ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Bu nedenle sık sık koronavirüs aşısı çıktı mı sorusu soruluyor. Corona aşı denemesi hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, bilimsel gelişmelerin salgının sonunun yakın olduğunu gösterdiğini belirtti. İnsan aklının koronavirüs karşısındaki galibiyeti çok yakın zamanda ilan edebileceğini söyleyen Koca, koronavirüs aşısı son durumu hakkında dünya kamuoyuna yansıyan bilgilerin umut verici ve hatta belki de çare bildiren bilgiler olduğunu aktardı.