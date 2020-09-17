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Koronavirüs aşısı bulundu mu? Bakan Koca açıkladı! Aşı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısı son durum!

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.09.2020 09:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından gerçekleşen basın toplantısında konuştu. Koca, salgının Türkiye ve dünyadaki seyri, vaka sayıları, hastane kapasiteleri, aşı çalışmaları ve alınacak tedbirler hakkında açıklama yaptı. Peki, koronavirüs aşısı bulundu mu? Aşı ne zaman çıkacak? İlk aşı ne zaman denedi? İşte koronavirüs aşısı son durum

Koronavirüs aşısı bulundu mu? Bakan Koca açıkladı! Aşı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısı son durum!

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’ndan sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayıları, koronavirüs aşısı, hastane kapasiteleri ve salgının seyrine dair alınacak tedbirler hakkında konuştu. Bakan Koca; ilk hastanın ardından Türkiye’de 7.185 kişini hayatını kaybettiğini belirtti. Dünyada koronavirüs olan kişi sayısının 29 milyon 500 bini geçtiğini ve hayatını kaybedenlerin de 1 milyona yaklaştığını ifade eden Bakan Koca, Türkiye’de vaka sayıları, hastanelerin durumları ve tedbirler konusunda bilgi verirken sağlık yatırımlarına da değindi. Aynı zamanda Bakan Koca, Türkiye’de koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak konusunda da bilgi verdi. Aşı bulundu mu? İlk aşı ne zaman uygulanacak? İşte koronavirüs aşısı son dakika gelişmesi...

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Vatandaşlar tarafından aşı ne zaman çıkacak sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. Bu nedenle sık sık koronavirüs aşısı çıktı mı sorusu soruluyor. Corona aşı denemesi hakkında çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, bilimsel gelişmelerin salgının sonunun yakın olduğunu gösterdiğini belirtti. İnsan aklının koronavirüs karşısındaki galibiyeti çok yakın zamanda ilan edebileceğini söyleyen Koca, koronavirüs aşısı son durumu hakkında dünya kamuoyuna yansıyan bilgilerin umut verici ve hatta belki de çare bildiren bilgiler olduğunu aktardı.

Türkiye’de koronavirüs aşısı ne zaman olacak konusu vatandaşlar arasında sabırsızlıkla merak edilirken Bakan Koca, bilim dünyasının sene sonuna dek aşı ile ilgili sonuç alanacağı konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Korona aşısı son durum ile alakalı olarak şu anda hazırlık çalışmalarında Faz-3 çalışması bulunan 9 aşının olduğunu söyledi. Peki, aşı ne zaman üretilecek?

TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜS AŞISI NE DURUMDA?

Dünyadaki aşı ile ilgili gelişmelerin yanı sıra vatandaşlar özellikle Türkiye’de koronavirüs aşısı ne aşamada sorusunun cevabını da merak ediyor. Bakan Koca yaptığı açıklamada; Sağlık Bakanlığı izni ile Çin Sinovac aşısının Türkiye’de ilk uygulamasının 3 gönüllü sağlık çalışanı üzerinden başladığını duyurdu. Türkiye olarak kendi aşı çalışmalarımızın da sürdüğünü belirten Bakan Koca, en erken uygulama adına tedarik teşebbüslerinin de başladığını açıkladı. Dolayısıyla Çin Sinovac aşısı, Türkiye’de ilk olarak Hacettepe Üniversitesi’ndeki 3 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı. Şimdi, koronavirüs aşısı ile ilgili Türkiye’de yaşanacak gelişmeler, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

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