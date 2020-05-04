Koronavirüs aşısı: Dünya liderleri 7,5 milyar euroluk para toplama maratonuna başlıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra İngiltere, Norveç, Kanada, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler, koronavirüse karşı etkili bir aşının geliştirilmesi için en az 7,5 milyar euro toplamak için bağış maratonuna başlıyor.

Avrupa Komisyonu ile bazı ülke liderlerinin ortak imzasıyla haftasonu gazetelerde yayımlanan makelede, "Kendi yapacağımız maddi taahhütleri açıklayacağız ve dünyanın dört bir yanından bu işe destek veren ortaklarımızın da bu kampanyaya katıldıklarını görmekten memnuniyet duyacağız. Toplayacağımız paralar, küresel çapta bilim insanları ve düzenleyici kurumlar, özel sektör ve devletler, uluslararası örgütler, vakıflar ve sağlık sektörü çalışanları arasında daha önce görülmemiş bir işbirliği başlatacak" denildi.

Toplanacak paranın, Dünya Bankası ve Gates Vakfı gibi halihazırda aşı geliştirme çalışmalarına destek veren kuruluşların çabalarıyla birleştirilmesi hedefleniyor.

Makalede, toplanan paranın küresel çapta tanınan kuruluşlara aktarılarak, aşı geliştirme çabalarına yardımcı olunacağı ifade edildi.