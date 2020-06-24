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Koronavirüs aşısı: Fransa, 'Aşı geliştirirsek ABD pazarına öncelik veririz' diyen Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki gösterdi

24.06.2020 09:16 | Son Güncelleme

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs aşısı geliştirmesi halinde ABD pazarına öncelik vereceğini açıklayan Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki gösterdi. Philippe, herkesin aşıya erişiminin "tartışılmaz" olduğunu, açıklamayı "kabul edilemez" bulduklarını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sanofi'nin üst düzey yönetimini gelecek hafta Elysee Sarayı'na çağırdı.

Koronavirüs aşısı: Fransa, 'Aşı geliştirirsek ABD pazarına öncelik veririz' diyen Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki gösterdi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, koronavirüs aşısı geliştirmesi halinde ABD pazarına öncelik vereceğini açıklayan Fransız ilaç şirketi Sanofi'ye tepki gösterdi.

Edouard Philippe, herkesin aşıya erişiminin "tartışılmaz" olduğunu, açıklamayı "kabul edilemez" bulduklarını söyledi.

Philippe, aşının dünyadaki herkesin yararına olması gerektiğini vurguladı.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, aşının, "kamu yararı olarak görülmesi gerektiği ve serbest piyasa yasalarına tabi olamayacağı" belirtildi.

Son gelişmeler sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sanofi'nin üst düzey yönetimini gelecek hafta Elysee Sarayı'na çağırdı.

Sanofi CEO'su Paul Hudson dün Bloomberg haber ajansına verdiği mülakatta, "ABD hükümetinin risk alıp şirkete yatırım yapması nedeniyle en büyük sipariş hakkına sahip olacağını" söylemişti.

Dünyada birçok laboratuvarda koronavirüs aşısı geliştirmek üzere çalışmalar yürütülüyor. Aşı üretimi yıllar alabiliyor.

Avrupa Birliği, Mayıs ayı başında koronavirüs araştırmalarını hızlandırmak üzere internet ortamında bir küresel zirve düzenledi.

Zirvede 40 ülke ve kişi, aşı çalışmalarında kullanılmak üzere 8 milyar dolar bağış sözü verdi.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı zirveye ABD ve Rusya katılmadı.

AB de geliştirilecek aşıya tüm ülkelerin eşit erişimi olması gerektiğini vurguluyor.

koronavirüs

ABD ve Fransa'dan destek

Sanofi'nin Covid-19 aşı çalışmasına Amerikan Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Dairesi (BARDA) da maddi destek veriyor.

Ancak son yıllarda Sanofi'nin araştırmaları için Fransız hükümetinden on milyonlarca euro destek aldığı belirtiliyor.

Sanofi CEO'su Hudson'ın Bloomberg'e verdiği mülakatta ABD'ye öncelik verileceğini söylemesi ülkede büyük tepkilere neden oldu.

Ancak Sanofi'nin Fransa yöneticisi Olivier Bogillot, "aşının Fransa ve Avrupa'da da ABD ile aynı zamanda kullanılmasını hedeflediklerini" kaydetti.

Perşembe günü Fransız BFMTV televizyonuna konuşan Bogillot, "eğer Avrupalılar da Amerikalılar kadar hızlı çalışırsa" bunun mümkün olacağını belirterek, ABD hükümetinin aşı çalışması için "yüz milyonlarca euro" harcayacağını söyledi.

Mart ayında da ABD'nin aşı geliştirmeye çalışan Alman biyoteknoloji şirketi CureVac'ı satın alma girişimlerine dair haberler çıkmış, ancak şirket bunu yalanlamıştı.

Fransa Başbakanı Philippe, Sanofi'nin yönetim kurulu başkanı Serge Weinberg ile konuştuğunu ve "geliştirilecek aşının dağıtımına dair gerekli güvenceleri aldığını" kaydetti.

Sanofi - GSK işbirliği

Sanofi geçen ay İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile aşı üzerine ortak çalışma konusunda anlaşmıştı, ancak denemelere henüz başlanmadı.

Şirketin aşı araştırmaları sorumlusu John Shiver, "Grip için tasarlanmış mevcut teknolojiyi kullanıyor, onu yeni virüse uyguluyoruz" dedi.

Geliştirilecek aşı için 2020'nin ikinci yarısında klinik denemelere başlanması ve 2021'in ikinci yarısında da kullanıma sunulması bekleniyor.

Herkese ücretsiz aşı

Aralarında eski devlet liderlerinin de bulunduğu kamuoyuna mal olmuş 140 isim, Covid-19 aşısının dünyada herkese ücretsiz erişimine olanak verecek şekilde patentsiz üretiminin sağlanması çağrısıyla bir açık mektup yayımladı.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Programı ve uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın girişimiyle hazırlanan mektubu Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Pakistan Başbakanı Imran Khan, Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz ve bazı bilim insanları da imzaladı.

'Halk için Aşı' (People's Vaccine) çağrısı yapan mektupta, pandeminin sebep olduğu acılara son vermek için insanlığın en büyük umudunun aşı olduğu belirtilerek "tekellerin, kaba rekabetin ve dar görüşlü milliyetçiliğin buna engel olmasına izin veremeyiz" denildi.

Koronavirüs

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