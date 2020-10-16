HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs aşısı ile ilgili önemli gelişme! Pfizer tarih verdi

Koronavirüs aşısı ile ilgili önemli gelişme! Pfizer tarih verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 20:39 | Son Güncelleme

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının resmi onay başvurusu için en iyi tahminle kasım ayının üçüncü haftasına kadar bekleyeceklerini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarında Kovid-19 aşısının 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesine yetişeceğini savunmuştu.

Koronavirüs aşısı ile ilgili önemli gelişme! Pfizer tarih verdi

Pfizer üst düzey yöneticisi Albert Bourla, ''aşı tarihiyle ilgili halktaki kafa karışıklığını'' gidermek için şirketin internet sitesinden kamuoyuna "açık mektup" yayımladı.

Mektupta, "Açıkça belirteyimki Pfizer, verilerin pozitif devam edeceği varsayımıyla güvenli bir aşamaya ulaştıktan sonra kasım ayının üçüncü haftasında (Kovid-19 aşısı için) ABD'de Acil Durum Yetkilendirme Kullanımı için başvuruda bulunacaktır." ifadesi paylaşıldı.

Belirtilen zaman çizelgesinin tahmin edilen en iyi tarih olduğuna işaret edilen açıklamada, verilerin ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yetkililerinin yanı sıra bağımsız bilim insanları tarafından oluşturulan halka açık bir panel tarafından da inceleneceği kaydedildi.

TRUMP SEÇİME KADAR AŞININ YETİŞECEĞİNİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarında Kovid-19 aşısının 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesine yetişeceğini savunmuştu.

Pfzer Üst Yöneticisi Bourla ise 5 Ekim’de çalışanlarına yönelik yazdığı diğer açık mektupta Kovid-19 aşısı konusunda "bilimin yanında" olduklarını belirtmiş ve aşının zamanı konusunda "siyasi baskıya boyun eğmeyeceklerini" ima etmişti.

27 Temmuz’da ABD, Arjantin ve Almanya’nın aralarında olduğu diğer ülkelerde 30 bin gönüllünün katılımıyla 3. aşama klinik denemelere başlayan Pfizer, 12 Eylül’de denemenin katılımcı sayısını 44 bine çıkarmak için ABD Gıda ve İlaç İdaresine (FDA) başvuruda bulunmuştu.

ABD hükümeti, testlerin başarılı olması durumunda aralıkta 100 milyon doz, sonrasında 500 milyon doz daha aşı satın almak üzere Pfizer ile 1,9 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı.

Öte yandan, diğer Amerikan ilaç üreticisi şirketleri Johnson and Johnson (J&J) ile Eli Lilly de bu hafta, “güvenlik endişesi" nedeniyle yürüttükleri Kovid-19 aşısı ve antikor klinik deneyleri durdurduklarını açıklamıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
'AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarına''AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarına'
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu
Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
AK Parti'den vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama
AK Parti'den vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
O ildeki yeni kararı Vali duyurdu: Yasakladık
O ildeki yeni kararı Vali duyurdu: Yasakladık
Vali'den korkutan açıklama! Vatandaşları uyardı
Vali'den korkutan açıklama! Vatandaşları uyardı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
Fransa’da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
Fransa’da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi
Azerbaycan ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu 3 köyü daha işgalden kurtardı
Fas'ta 7 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı
Fas'ta 7 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı
AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz
AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz
Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu
Çin Devlet Başkanı Şi'yi konuşurken öksürük tuttu
Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarınadır
'AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme her iki tarafın da çıkarına'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.