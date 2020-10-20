Koronavirüs aşısı: İngiltere hükümetinden gönüllülere virüs bulaştıracak şirkete 10 milyon sterlin kaynak

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve antiviral ilaç denemeleri yapan hVivo adlı bir şirket, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi sürecinin hızlandırılması amacıyla genç gönüllülere virüs bulaştırılacak denemeler için hükümetten 10 milyon sterlin (yaklaşık 13 milyon dolar) fon aldı.
"Human challenge" adı verilen bu denemeler, araştırmacıların katılımcıların hasta olmasını beklemek zorunda olduğu konvansiyonel aşı saha denemelerinden çok daha hızlı sonuç veriyor.
Gönüllülere bilinçli olarak virüs bulaştırılan bu denemeler, hastalıklar için tedaviler geliştirilmesi ve aşı adaylarının kıyaslanması için de kullanılıyor.
Bazı bilim insanları, gönüllülerin tedavisi olmayan bir hastalığa maruz bırakılmasına şüpheyle yaklaşıyor. Ama bu yöntemi destekleyenler, genç ve sağlıklı kişiler açısından koronavirüste riskin daha düşük olduğunu ve uygulamanın toplumun geneli için büyük faydalar sağlayabileceğini söylüyor. Catchpole'a göre, çalışmalar için belirlediği virüs türü İngiltere nüfusu içinde hâlâ dolaşımda. '1Day Sooner' (1Gün Daha Erken) adlı 15'i Nobel ödüllü 100'den fazla bilim insanı, aşının koruma sağlayıp sağlamayacağını görmek için gönüllülere koronavirüs bulaştırılması çağrısında bulunmuştu. İnternet üzerinden yapılan bu çağrıya 140 ülkeden 38.500 kişi olumlu yanıt vererek gönüllü olmak istediğini bildirmişti. İngiltere'den 2.500 gönüllünün çıktığı belirtiliyor. Normalde bu tür gönüllülere 4.000 (yaklaşık 40 bin TL) sterlin civarında bir ödeme yapılıyor. Catchpole tam miktara etik komisyonunun karar vereceğini söyledi.
İngiltere'den 2.500 gönüllü
Bazı bilim insanları, gönüllülerin tedavisi olmayan bir hastalığa maruz bırakılmasına şüpheyle yaklaşıyor.
Ama bu yöntemi destekleyenler, genç ve sağlıklı kişiler açısından koronavirüste riskin daha düşük olduğunu ve uygulamanın toplumun geneli için büyük faydalar sağlayabileceğini söylüyor.
Catchpole'a göre, çalışmalar için belirlediği virüs türü İngiltere nüfusu içinde hâlâ dolaşımda.
'1Day Sooner' (1Gün Daha Erken) adlı 15'i Nobel ödüllü 100'den fazla bilim insanı, aşının koruma sağlayıp sağlamayacağını görmek için gönüllülere koronavirüs bulaştırılması çağrısında bulunmuştu.
İnternet üzerinden yapılan bu çağrıya 140 ülkeden 38.500 kişi olumlu yanıt vererek gönüllü olmak istediğini bildirmişti.
İngiltere'den 2.500 gönüllünün çıktığı belirtiliyor.
Normalde bu tür gönüllülere 4.000 (yaklaşık 40 bin TL) sterlin civarında bir ödeme yapılıyor. Catchpole tam miktara etik komisyonunun karar vereceğini söyledi.