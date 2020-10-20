Koronavirüs aşısı: İngiltere hükümetinden gönüllülere virüs bulaştıracak şirkete 10 milyon sterlin kaynak

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve antiviral ilaç denemeleri yapan hVivo adlı bir şirket, Covid-19'a karşı aşı geliştirilmesi sürecinin hızlandırılması amacıyla genç gönüllülere virüs bulaştırılacak denemeler için hükümetten 10 milyon sterlin (yaklaşık 13 milyon dolar) fon aldı.

"Human challenge" adı verilen bu denemeler, araştırmacıların katılımcıların hasta olmasını beklemek zorunda olduğu konvansiyonel aşı saha denemelerinden çok daha hızlı sonuç veriyor.

Gönüllülere bilinçli olarak virüs bulaştırılan bu denemeler, hastalıklar için tedaviler geliştirilmesi ve aşı adaylarının kıyaslanması için de kullanılıyor.