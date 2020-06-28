Koronavirüs aşısı: İnsanlar üzerinde ilk denemelerini yapan ABD'li şirket ilk sonuçlardan 'umutlu'

Bu aşı Covid-19 semptomlarına neden olmuyor ya da enfeksiyon bulaştırma özelliğine sahip değil, yalnızca bağışıklık sisteminin harekete geçmesini sağlıyor.

Aşı, koronavirüsün genetik kodunun küçük bir parçası, denemede hastaya bu parça enjekte ediliyor.

Aşının enfeksiyona karşı koruyup korumadığının anlaşılması için daha geniş kapsamlı testler Temmuz ayında yapılacak.

Şirket ayrıca, testlere katılanların bağışıklık sistemlerinin gösterdiği tepkinin, virüs kapıp atlatanlarla benzer özellikler gösterdiğini ifade etti.

ABD merkezli Moderna adlı biyoteknoloji şirketi, koronavirüsle mücadele için denemesini yaptıkları aşının insanların bağışıklık sisteminde olumlu etki yarattığını duyurdu.

Moderna'nın baş medikal yetkilisi Dr. Tal Zaks, "Daha erken olmasına rağmen 1. etap, mRNA-1273 aşısının, bağışıklık sisteminde, doğal yolla bulaşan enfeksiyon ölçeğinde etki yarattığını gösterdi" dedi.

Aşının insanları virüse karşı koruyup korumadığını anlaşılması için daha geniş çaplı denemeler yapılacak. Ama farelerde yapılan denemeler, aşının akciğerlerinde yeniden üremesine engel olduğunu ortaya koydu.

Araştırma aşının güvenli olup olmadığını anlamak için başlatılan 1. etap deneme kategorisinde. 2. etapta aşının etkili olup olmadığına bakılıyor.

Moderna, en düşük dozda aşı yapılanlarda da Covid-19'u atlatan hastalardakiyle aynı seviyede antikorlar görüldüğünü söyledi.

Teste katılanların bazılarına, düşük, bazıları orta, bazıları da yüksek dozda aşı yapıldı. En yüksek dozda enjeksiyon yapılanlarda diğerlerine kıyasla çok daha fazla yan etki görüldü.

Ama yapılan 45 testten 8'inde bu antikorların oluşumu görüldü.

ABD hükümetine bağlı Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün yaptığı aşı denemeleri, aşının vücutta koronavirüsü etkisiz hale getirebilen antikorların üretilmesine öncülük ettiğini gösterdi.

Dr. Tal Zaks, "Bu veriler, mRNA-1273'ün Covid-19 hastalığını önlendiği yönünde inancımızın doğruluğunu kanıtlıyor ve esas denemelerde doz seçimi için çalışmalarımızı ilerletmemizi sağlıyor" diye konuştu.

Moderna, Temmuz ayında geniş çaplı denemelerin yapılacağını söyledi ve aşının kitlesel üretimi için soruşturmalara başladıklarını ifade etti.

BBC'ye konuşan Moderna Inc'ten Dr. Stephen Hoge da aşının ne zaman kullanılabileceğine ilişkin şunları söyledi:

"Amacımız, gelecek senenin başında yaygın dağıtıma sunulabilecek bir aşı elde etmek. Ama biz ve aşı üzerinde çalışan diğerleri veri elde etmeye başlar, ve bu veriler aşının yarar sağladığını, güvenli olduğunu ortaya koyarsa aşının yüksek risk grubuna erken uygulanma durumu olabilir. Buna 'acil durum kullanma izni' deniyor. Buna, yetkili kurumlar özellikle de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi karar verecek."

Oxford aşısı

Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşı da insanlar üzerinde deneniyor ama henüz bu denemelerden bir sonuç çıkmadı.

Ama bu aşının maymunlar üzerindeki denemelerinin sonuçları hakkında endişeler dile getirilmişti.