Koronavirüs aşısı 'obezlerde daha az etkili olabilir'

Yapılan bir araştırmaya göre obez olmak, Covid-19'a yakalananların hastanelik olma riskini ikiye katlıyor, ölüm riskini de %50 oranında artırıyor. Uzmanlar, aşının da obezlerde daha az etkili olabileceğini ifade ediyor.

Amerikalı araştırmacılar obezitenin, diyabet ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları da tetiklediğini söylüyor.

Bağışıklık sistemi de zayıf olan obez bireyler, Covid-19'a daha hassas hale geliyor.

Uzmanlar, koronavirüs aşısının da obezlerde etkisinin daha az olacağı uyarısını yapıyor.

Araştırmacıların bu çıkarımı, vücut kitle endeksi (BMI) 30'un üzerinde olanlarda grip aşısının etkili olmamasına dayanıyor.

North Carolina Üniversitesi'nde görevli uzmanlar, dünya genelinde yaklaşık 400 bin hastanın katıldığı 75 araştırmada elde edilen verileri inceledi.

İnceleme sonunda, obez ve Covid-19 hastası olanlarda hastaneye kaldırılma oranının iki katı olduğu, yoğun bakıma alınma oranının da %74 olduğu görüldü. Obez Covid-19 hastalarının ölüm riskinin de daha yüksek olduğu anlaşıldı.

İngiltere'de yapılan araştırmalar da aşırı kilolarda benzer riskler görüldüğünü ortaya koymuştu.