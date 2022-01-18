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Koronavirüs aşısı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

18.01.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs vaka sayılarının omicron varyantı ile birlikte pik yaptığı şu dönemde aşılarla ilgili de dikkat çeken bir şikayet gelmeye başladı. Son zamanlarda ‘Aşı oldum, hastalandım’ diyen kişilerin artmasının sebebi ortaya çıktı. Prof. Dr. Şevket Özkaya bu sözlerinin sebebine ilişkin “Şu an ‘aşı oldum hastalandım’ diyenlerin büyük bir kısmı ‘subklinik’ olarak virüsle enfekte iken aşı olan grubu oluşturuyor" diyerek önemli tavsiyelerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Koronavirüs aşısı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya, 'omicron' varyantının ve aşılanmanın artmasıyla yeni sorunlar ve sorularla karşılaştıklarını söyledi. Hastaların polikliniklere "Hocam, biz 2 hafta önce aşı olduk, aşı olmamıza rağmen kovid olduk" şeklinde soruyla geldiklerini ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya önemli açıklamalarda bulundu.

Özkaya, “Şu an ‘aşı oldum hastalandım’ diyenlerin büyük bir kısmı ‘subklinik’ olarak virüsle enfekte iken aşı olan grubu oluşturuyor" dedi.

"LÜTFEN AŞI OLMADAN ÖNCE KENDİNİZİ DEĞERLENDİRİN”

Hemen hemen herkeste semptom vermeyen düzeyde virüs yükü olduğuna dikkat çeken Dr. Özkaya, "Özellikle vatandaşlarımızdan aşı olurken kendilerini iyi değerlendirmelerini istiyoruz. Öyle vakalar geliyor ki ‘hocam biz 2 hafta önce aşı olduk, aşı olmamıza rağmen kovid olduk’ diyen hastalar var. Ülkede hemen hemen herkeste subklinik yani şikayet yapmayan semptom vermeyen düzeyde de olsa virüs yükümüz var. Üzerine aşı olduğumuz zaman bu klinik aşikar hale geliyor ve doktora, hastaneye gelmekle sonuçlanıyor. Bunların bir kısmında gerçekten akciğer tutulumu da görüyoruz. Eğer kendiniz halsiz, yorgun, kırgın hissediyorsanız ve yakın çevrenizde pozitif vakalarla temasınız varsa lütfen aşı olmadan önce kendinizi değerlendirin.

‘AŞI OLDUM HASTALANDIM KAYGISI YAŞANIYOR’

Birkaç gün gözlemledikten sonra aşınızı olmanızı istiyoruz. Yoksa kovid virüsü ile enfekte iken üzerine aşı olduğunuzda semptomatik hale geliyor ve özellikle iş gücü kaybı, panik hali oluyor. Hastalar ‘aşı oldum, hasta oldum’ kaygısı yaşıyorlar. Aslında öyle değil. Ülkemizde hemen hemen herkeste subklinik semptom vermeyen düzeyde de olsa hepimiz bu virüsle karşılaşıyoruz. Üzerine aşı olduğumuzda aşının oluşturduğu hafif kırgınlık ve ateşle beraber hastalık ortaya çıkmaya başlıyor. Şu ana kadar bu kadar vakalar artmasına rağmen ölüm sayılarının az olmasını ve hastaneye yatışların azalmasını aşıya bağlıyoruz. Her seferinde şunu tekrarlıyoruz: Aşı emniyet kemeri gibidir. Sizi kaza yapmaktan ya da hastalıktan korumaz ama kaza yaptığınızda veya hastalığa yakalandığınızda hayatta kalmanızı sağlayacak" diye konuştu.

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81 YAŞINDA AKCİĞER TUTULUM OLAN HASTANIN TOMOGRAFİSİ

Karşılaştıkları bu yeni hasta profilini örnek vererek açıklayan Özkaya, "81 yaşındaki bir hasta. Ailesinde kovid pozitif biri varken panik yaparak aşıya gidiyor. Sonrasında hızla akciğer tutulumu olan bir hasta ile karşılaşıyorsunuz. Bu şekilde ailenizde pozitif biri varsa ve kendinizde halsizlik kırgınlık hissediyorsanız panik yapmadan önce doktora gitmenizi sonra aşı olmanızı istiyoruz. Şu an ‘aşı oldum hastalandım’ diyenlerin büyük bir kısmı subklinik olarak virüsle enfekte iken aşı olan grubu oluşturuyor" şeklinde konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
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