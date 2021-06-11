Koronavirüs aşısı olanlar alkol içebilir mi? Covid aşısı yaptırana alkol yasak mı?

İngiltere’nin ilaç düzenleyicisi İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRS), Covid-19 aşısı sonrasında alkol alımı ile ilgili araştırmalar yaptı. Yapılan araştırmaların sonucunda ise koronavirüs aşısı sonrasında alkol alımının herhangi bir şekilde aşının etkisini düşürdüğüne dair bir veri elde edilmedi.

KORONAVİRÜS SONRASI ALKOL ALINIR MI?

Ocak ayında, içki endüstri tarafından finanse edilen ve alkoliklere yardım amacıyla kurulan Drinkaware'in danışmanları da ağır içiciliğin İngiltere’de kullanılan aşıların etkinliğini azaltabileceğine dair kanıtlar olduğunu öne sürmüştü.

Ancak, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), alkolün aşı etkinliği üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını açıkladı. Ayrıca, İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NHS) ya da aşı üreticilerinin sağladığı verilerde böyle bir vakanın görülmediği ifade edildi.

MHRA tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda alkol içmenin Covid aşılarının etkinliğini engellediğine dair hiçbir kanıt yok. Bu konuda endişeli olan herkese sağlık uzmanlarıyla konuşmalarını tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.