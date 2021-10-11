HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs aşısı olmayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro maça alınmadı

Koronavirüs aşısı olmayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro maça alınmadı

11.10.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmadığı için Santos-Gremio futbol maçının oynandığı stadyuma alınmadığını açıkladı.

Koronavirüs aşısı olmayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro maça alınmadı

Brezilya'da yayın yapan Metropoles'teki videoya göre, tatil için Sao Paulo'da bulunan Bolsonaro, Kovid-19 aşısı yaptırmadığı için karşılaşmayı stadyumdan izleyemedi.

"AŞI OLANLARDAN DAHA FAZLA ANTİKORUM VAR"

Santos taraftarı olan Devlet Başkanı Bolsonaro, stadyuma alınmadığı için duyduğu rahatsızlığı, "Niye aşı kartı, aşı pasaportu? Santos'un maçını izlemek istiyordum, aşı olmak gerekiyor dediler. Niye? Aşı olanlardan daha fazla antikorum var." sözleriyle dile getirdi.

Brezilya'nın çeşitli bölgelerinde taraftarların stadyumdan maç izlemesi için Kovid-19 aşısı yaptırma veya negatif PCR testi gösterme şartı bulunuyor.

AŞI AÇIKLAMASI

Kovid-19'u atlattığı için aşı olmak istemeyen Bolsonaro, "En son Brezilyalı aşı olduktan sonra aşı artarsa, o zaman karar vereceğim aşı olup olmamaya." demişti.

Bolsonaro, Kovid-19 salgını süresince yaptığı açıklamalar ve Kovid-19 önlemlerini hedef alması nedeniyle sıklıkla eleştirilmişti.

Salgın nedeniyle 600 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmetİsteyen değiştirebilecek! e-Devlet'ten yeni hizmet
Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"Otobüste gergin anlar: Sinirlenip camı indirdi! "Geber ulan"
Bilinci kapalı! Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneye kaldırıldıBilinci kapalı! Çekya Devlet Başkanı Zeman hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki

Erdoğan'ın toplantısı sonrası yaşanmıştı! Açıklama geldi

Erdoğan'ın toplantısı sonrası yaşanmıştı! Açıklama geldi

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Hareketleri olay olmuştu! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi!

Hareketleri olay olmuştu! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi!

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.