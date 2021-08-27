Koronavirüs aşısı olmayan kadının cenazesi yürek burktu: Daha kucağına bile almadı

Kızı Eviegrace'i doğurduktan bir hafta sonra vefat eden kadının cenaze merasimi yürek burktu.

İrlandalı Samantha Willis'in aşı yaptırmaya uzak durduğu belirtilirken kocası Josh Willis, cenaze sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

''EVLENDİĞİMİZ YERDEN CENAZESİ ÇIKIYOR''

Josh, ''Aşı yaptırırsanız benim yaşadıklarımı yaşamazsınız. 35 yaşında, aşısız ve tabutta. Yenidoğan bebeğimiz ise onun arkasında. Onunla hiç doğru dürüst tanışmadı, kollarında tutamadı, kucağına alamadı. Lütfen aşınızı yaptırın. Son 16 gündür güçlü bir mücadele verdi ama hayatını kaybetti. Evlendiğimiz kiliseden şimdi cenazesi çıkıyor'' dedi.



