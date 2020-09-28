HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın testlerinin durdurulması ne anlama geliyor?

Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın testlerinin durdurulması ne anlama geliyor?

28.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı. Peki böyle bir duruma ne kadar sık rastlanır ve Covid-19 aşısı geliştirme çalışmaları için ne anlama gelir?

Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın testlerinin durdurulması ne anlama geliyor?

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı. Peki bu durum ne kadar olağandışı ve beklenen Covid-19 aşısı için anlamı ne?

Son aşamadaki klinik testlerin durdurulması endişe verici görülse de, ilaç şirketi AstraZeneca bunu "rutin" bir duraksama olarak tanımlıyor ve denekte görülen "açıklanamayan hastalığın" aşının ters tepkiye yol açmasından kaynaklanmış olabileceğini kaydediyor.

Bir aşının test aşamasının durdurulması ne kadar sık görülebiliyor ve aşının geleceği için tüm bunlar ne anlama geliyor?

Testlerin durdurulması hakkında ne**ler biliyoruz?**

AstraZeneca ve Oxford ortaklığıyla geliştirilen aşının testlerine yaklaşık 30 bin denek katılıyor.

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen aşı, dünyadaki koronavirüs aşı yarışında başı çeken adaylar arasında.

Dolayısıyla yaşanabilecek herhangi bir gecikme, hayal kırıklığına neden olabiliyor.

Konuyla ilgili haber ilk olarak, ilaç sektörüyle ilgili haberler yapan Stat News web sitesi tarafından duyuruldu. Haberde, aşıya olumsuz tepki veren deneğin birkaç gün içerisinde iyileşmesinin beklendiği aktarıldı.

AstraZeneca, yaşanan durumun arkasındaki nedenlerin araştırılmaya başlandığını duyurdu.

BBC'nin Sağlık Editörü Fergus Walsh, bu sürecin "günler" alabileceğini aktardı.

Aşı denemesinin durdurulması ne sıklıkta yaşanıyor?

Aşı denemeleri, deneklerden birisinde ortaya çıkan bir rahatsızlıkla askıya alınabiliyor.

BBC Editörü Walsh, bu durumun ilk kez yaşanmadığının altını çiziyor:

"Aşının test edildiği deneklerden biri hastaneye başvurursa ve hastalığının belirgin bir nedeni tespit edilemezse, denemeler askıya alınıyor."

Oxford Üniversitesi'nden bir sözcü, "Böylesine büyük testlerde, tesadüfen bazı hastalık vakaları ortaya çıkabilir ancak bunların dikkatli bir şekilde bağımsız birimlerce kontrol edilmesi gerekir" dedi.

Walsh, Oxford'un geliştirdiği aşının test çalışmalarının ikinci kez askıya alındığını da ekliyor.

ABD'deki koronavirüs aşı çalışmalarının başındaki Dr. Moncef Slaoui, bir bilirkişi heyetinin geniş kapsamlı bir inceleme yaptığını, bunun ters reaksiyonlarda olağan bir işlem olduğunu belirtiyor.

Covid-19 aşısı güvenli olacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki seçimlerden önce aşının hazır olmasını istiyor.

Aşı testlerinin durdurulmasına ilişkin haberler yayıldığı anda hem AstraZeneca hem de Oxford Üniversitesi, dolaşıma sokulacak herhangi bir aşı adayının güvenli olacağını temin eden açıklamalar yaptılar.

Salı günü, AstraZeneca'nın da aralarında olduğu dokuz büyük ilaç şirketi, aşı geliştirme çalışmalarında güvenliğin "en yüksek öncelik" olduğunu ortaya koyan tarihi bir anlaşmaya imza attılar.

Johnson & Johnson, BioNTech, GlaxoSmithKline, Pfizer, Merk, Moderna, Sanofi ve Novavax gibi ilaç devlerinin bulunduğu şirket topluluğu, aşı çalışmalarında "bilimle tutarlı olmak" konusunda teminat verdiler.

Şirketler,

  • Klinik testlerin icra edilmesinde ve imalat sürecinde, yüksek bilimsel ve etik standartlara bağlı kalmaya devam etmeye,
  • Küresel erişime uygun seçenekler de dahil olmak üzere yeterli tedariği ve bir dizi aşı seçeneğini sağlamaya söz verdi.

Covid-19 aşısına ne kadar yakınız?

Rusya bir koronavirüs aşı adayını onaylayan ilk ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde 180 aşı adayının test aşamasında olduğunu ancak henüz hiçbirinin klinik testleri tamamlamadığını belirtiyor.

Aşıların güvenli şekilde test edilmesinin uzun sürmesi nedeniyle, WHO bu yılın sonuna kadar bir aşı adayının kriterlerin tamamını karşılayarak onaylanmasını beklemiyor.

AstraZeneca ve Oxfort Üniversitesi ortaklığıyla geliştirilen aşı, 1. ve 2. Faz testleri tamamladığı için önde gelen aşı adayları arasında.

Kısa bir süre önce testlerin üçüncü aşamasına geçildi. Bu çalışmalara, ABD, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da yaklaşık 30 bin denek katılıyor.

Üçüncü faz denemeler, bazı aşı çalışmalarında birkaç yıl sürebiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde ülkesindeki bir aşı adayının onaylanması beklentisinde olsa da, aşı yarışında siyasi amaçların güvenliğin önüne geçmesi endişe yaratıyor.

Bilim insanları, Rusya'nın geliştirerek onay verdiği aşı adayıyla ilgili de şüphelerini ortaya koyuyor. Bazı uzmanlar Rusya'nın kestirme yollara başvurması ve süreci hızlıca yürüterek insanları riske atmasından endişe ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de Rusya'dan "güvenli ve etkili bir aşı" üretmek için yerleşik kurallara uymasını talep etti.

Koronavirüs

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor O ilçenin nüfusu 35 ili geçti! Gelen dönmüyor
Sokak ortasında dehşet! İş arkadaşına kurşun yağdırdıSokak ortasında dehşet! İş arkadaşına kurşun yağdırdı
İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!İşte Gelinim Mutfakta etli pay yemeğinin tarifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da börekçide silahlı çatışma! Dehşet anları böyle görüntülendi
Börekçide silahlı çatışma! Dehşet anları böyle görüntülendi
Salda Gölü için yeni karar: Artık girilmeyecek
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımıştık! Artık girilmeyecek
Zihinsel engelli torununa cinsel tacizde bulundular! Mahkemenin kararına isyan etti
Zihinsel engelli kıza taciz! Mahkemenin kararı isyan ettirdi
Bilim bekar kalmayı öneriyor
Bilim bekar kalmayı öneriyor
Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine giren Gölyazı nerede? Gölyazı hangi ile bağlı?
Türkiye’deki o yer Avrupa’nın en güzel kasabaları listesinde
Zeytinburnu'nda iş arkadaşı dehşeti! Sokak ortasında öldürdü
Sokak ortasında dehşet! İş arkadaşına kurşun yağdırdı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.