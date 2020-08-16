Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi'ndeki çalışmayı yürüten ve aşıyı üçüzleri üzerinde deneyen bilim insanı Sarah Gilbert

Klinik deney ve insanlar üzerinde denenme aşamasında olan diğer aşıların da olduğunu göz önünde bulundurursak Oxford ekibinin sıkı bir rekabetle karşı karşıya olduğu söylenebilir.

Bu bulgular aşının bu yıl sonunda hazır olacağını garanti etmese de bağışıklık kazandırma konusunda başarıya daha da yaklaşıldığına dair umut verici bulunuyor.

İnsanlar üzerinde yapılan deneylerde alınan ilk sonuçlar, aşının güvenli olduğunu ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini gösteriyor.

Gilbert, "aşı geliştirmede normalde beş yıl alacak birçok aşamanın dört ayda kat edildiğini" söylüyor.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığıyla geliştirilen aşı da bunlardan biri.

Bunların 20'yi aşkını klinik araştırma aşamasını geçti ve insanlar üzerinde deneniyor.

Gilbert bir anda medyanın ilgisine ve çok sayıda mülakat taleplerine maruz kaldı. Oysa o da çoğu meslektaşı gibi kameralardan uzak ve göreceli bir anonimlik halinde işini yapmaya alışmış. Ancak dünyanın önde gelen aşı uzmanlarından biri olarak meslektaşları arasında tanınan bir isim.

Bu ilk sonuçların uzun vadeli koruma sağlayıp sağlamayacağı henüz belli olmasa da, veriler umut verici görülüyor ve daha geniş denemeler üzerinde çalışılıyor.

Gönüllüler üzerinde yapılan ilk denemelerin başarılı olduğuna ve bağışıklık sistemlerinin güçlü tepki verip koronavirüs ile savaşacak antikorlar ve T hücreleri ürettiğine dair haberler yayıldığında Prof. Gilbert bilim alanında bir gecede ün kazandı.

Prof. Gilbert, koronavirüs aşısı çalışmasında başı çekiyor. Oxford Üniversitesi'ndeki ekibi, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca ile ortak yürüttüğü araştırmada şu an 1077 kişi üzerinde aşıyı deniyor.

Genç bilim insanı

Prof. Gilbert tıp araştırmalarına hep ilgi duyduğunu, ama 17 yaşındayken işe nereden başlayacağına dair bir fikrinin olmadığını söylüyor.

Önce East Anglia Üniversitesi'nde biyoloji diploması almış, sonra biyokimya üzerine doktora yapmış. Ardından biyoteknoloji endüstrisi üzerine araştırmalarını yoğunlaştırıp ilaç üretimi konusunda bilgi sahibi olmuş.

1994'te Oxford Üniversitesi'nde kıdemli araştırmacı olarak göreve başlayıp genetik, parazitler ve sıtma konusunda çalışmalar yürütmüş.

Araştırmaları onu aşı geliştirmeye yöneltmiş.

Çalışan anne

Prof. Gilbert 1998'de üçüz çocuk sahibi olmuş. Bir yıl sonra da üniversitede öğretim üyesi olarak işe başlamış.

"İş ile özel yaşam arasında denge kurmak çok zor" diyor. "Hiç destek almayınca imkansız gibi görünüyor. Üç çocuğum vardı ve kreş masrafı aldığım maaştan fazlaydı."

Bunun üzerine partneri kendi kariyerine ara verip çocukların bakımını üstlenmiş, ama o dönem zorlandığını söylüyor Prof. Gilbert.

"Sadece 18 hafta doğum iznim vardı. Prematüre doğan üç bebeğe bakmak zorundaydım. Çok stresliydi" diye anlatıyor.