Koronavirüs aşısı: Oxford ve AstraZeneca'nın test sürecinin durdurulması ne anlama geliyor?

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son aşamadaki klinik testleri, bir deneğin aşıya olumsuz tepkiler vermesi üzerine askıya alındı. Peki bu durum ne kadar olağandışı ve beklenen Covid-19 aşısı için anlamı ne?

Son aşamadaki klinik testlerin durdurulması endişe verici görülse de, ilaç şirketi AstraZeneca bunu "rutin" bir duraksama olarak tanımlıyor ve denekte görülen "açıklanamayan hastalığın" aşının ters tepkiye yol açmasından kaynaklanmış olabileceğini kaydediyor.

Bir aşının test aşamasının durdurulması ne kadar sık görülebiliyor ve aşının geleceği için tüm bunlar ne anlama geliyor?

Testlerin durdurulması hakkında ne**ler biliyoruz?**

AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi işbirliğiyle geliştirilen aşı, dünyadaki koronavirüs aşı yarışında başı çeken adaylar arasında.

Dolayısıyla yaşanabilecek herhangi bir gecikme, hayal kırıklığına neden olabiliyor.

Konuyla ilgili haber ilk olarak, ilaç sektörüyle ilgili haberler yapan Stat News web sitesi tarafından duyuruldu. Haberde, aşıya olumsuz tepki veren deneğin birkaç gün içerisinde iyileşmesinin beklendiği aktarıldı.