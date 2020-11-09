HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs aşısı: Pfizer ve BioNTech'in aşısının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı

Koronavirüs aşısı: Pfizer ve BioNTech'in aşısının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı

09.11.2020 15:35 | Son Güncelleme

Geniş denek grubu üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklandı. Pfizer ve BioNTech, söz konusu gelişmeyi "bilim ve insanlık için büyük bir gün" sözleriyle duyurdu.

Koronavirüs aşısı: Pfizer ve BioNTech'in aşısının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı

Geniş denek grubu üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklandı.

Pfizer ve BioNTech, söz konusu gelişmeyi "bilim ve insanlık için büyük bir gün" sözleriyle duyurdu.

Söz konusu aşı adayı 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildi.

Denemelerde ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı.

Koronavirüs aşısının denendiği ülkeler arasında Türkiye de var.

Aşı üreticisi şirketlerin, bu ay sonunda acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planladığı bildirildi.

Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak.

Pfizer yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor.

Koronavirüs

PARTNER Aşıklar panikledi! Aşıklar panikledi!
'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı 'Çok kötü bir süreç geçirdim' dedi, yaşadıklarını anlattı
En Çok Okunan Haberler
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Milli maç öncesi büyük şok! Mastürbasyon videosu sızdırıldı...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Yer: İstanbul! Çılgına dönüp, hakaretler savurdu
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
Biden'ın seçimi kazanması sonrası Ankara'dan ilk tepkiler
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İstanbul'da isyan ettiren görüntüler! Sokak ortasında fuhuş
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp, pişirdi
İntikamı acı oldu: Seks görüntüleriyle şantaj yapan doktoru öldürüp, pişirdi
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
Fransa'nın kararı tepki çekmişti! Dışişleri'nden 'Bozkurtlar' açıklaması
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Diğer Haberler
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
Korona aşısından önemli haber! Yüzde 90 oranında etkili
BAE'de alkol ve evlilik dışı birliktelik suç kapsamından çıkıyor
BAE'de alkol ve evlilik dışı birliktelik suç kapsamından çıkıyor
Merkel: Joe Biden Almanya’yı iyi tanır
Merkel: Joe Biden Almanya’yı iyi tanır
Biden'la birlikte Beyaz Saray'da ilk defa sahiplenilmiş bir köpek yaşayacak
Beyaz Saray'da ilk defa sahiplenilmiş bir köpek yaşayacak
Bilim insanlarından ilginç keşif!
Bilim insanlarından ilginç keşif!
Kraliçe Elizabeth ilk kez halk içinde maskeli görüntülendi
İlk kez halk içinde maskeli görüntülendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.