Koronavirüs aşısı: Rusya Sputnik V aşısının yüzde 92 oranında başarılı olduğunu açıkladı

Rusya, Ağustos ayında tescil edilen ve dünyanın ilk koronavirüs aşısı olduğunu duyurduğu Sputnik V'in başarı oranının yüzde 92 olduğunu duyurdu. Güney Kore merkezli Celltrion ilaç şirketi ise Covid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünü 3-5 gün içinde "yok eden" bir antikor tedavisi geliştirdiğini öne sürdü ve ilacın acil kullanımı için gelecek ay onay başvurusu yapacağını açıkladı.

ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketi Pazartesi günü, birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklamıştı.

Sputnik V'i geliştiren Gamaleya Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Ensititüsü ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, üçüncü faz testlerle ilgili ara sonuçları Twitter üzerinden paylaştı.

Açıklamaya göre üçüncü fazda 21 bin gönüllüye birinci doz, 16 bin gönüllüye de birinci ve ikinci doz aşı yapıldı.

Üçüncü fazda 20 teyitli koronavirüs vakası aşı yapılan grupla, plasebo grubu arasında dağıtıldı.

Aşı yapılan gönüllülerde, Covid-19 riskinin, plasebo grubundakilere kıyasla yüzde 92 daha az olduğu saptandı.