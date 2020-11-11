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Koronavirüs aşısı: Rusya Sputnik V aşısının yüzde 92 oranında başarılı olduğunu açıkladı

11.11.2020 16:40 | Son Güncelleme

Rusya, Ağustos ayında tescil edilen ve dünyanın ilk koronavirüs aşısı olduğunu duyurduğu Sputnik V'in başarı oranının yüzde 92 olduğunu duyurdu. Güney Kore merkezli Celltrion ilaç şirketi ise Covid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünü 3-5 gün içinde "yok eden" bir antikor tedavisi geliştirdiğini öne sürdü ve ilacın acil kullanımı için gelecek ay onay başvurusu yapacağını açıkladı.

Koronavirüs aşısı: Rusya Sputnik V aşısının yüzde 92 oranında başarılı olduğunu açıkladı

Rusya, Ağustos ayında tescil edilen ve dünyanın ilk koronavirüs aşısı olduğunu duyurduğu Sputnik V'in başarı oranının yüzde 92 olduğunu duyurdu. Güney Kore merkezli Celltrion ilaç şirketi ise Covid-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 virüsünü 3-5 gün içinde "yok eden" bir antikor tedavisi geliştirdiğini öne sürdü ve ilacın acil kullanımı için gelecek ay onay başvurusu yapacağını açıkladı.

ABD merkezli Pfizer ile Almanya merkezli BioNTech şirketi Pazartesi günü, birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklamıştı.

Sputnik V'i geliştiren Gamaleya Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Ensititüsü ile Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, üçüncü faz testlerle ilgili ara sonuçları Twitter üzerinden paylaştı.

Açıklamaya göre üçüncü fazda 21 bin gönüllüye birinci doz, 16 bin gönüllüye de birinci ve ikinci doz aşı yapıldı.

Üçüncü fazda 20 teyitli koronavirüs vakası aşı yapılan grupla, plasebo grubu arasında dağıtıldı.

Aşı yapılan gönüllülerde, Covid-19 riskinin, plasebo grubundakilere kıyasla yüzde 92 daha az olduğu saptandı.

Koronavirüsü 3-5 günde 'yok eden' ilaç

Celltrion Yönetim Kurulu Başkanı Seo Jung-jin ise bir yerel radyoya açıklamasında "Salgını tamamen durdurmak için hem aşı hem de tedavi gerekiyor. Bu tedavilerin en güçlüsü antikor ya da plazma tedavisidir" dedi.

Seo'ya göre birinci faz denemelerde hafif belirtiler gösteren 18 Covid-19 hastasına CT-P59 ilacı verildi. Bu gruptaki hastalar, plasebo grubundakilere kıyasla yüzde 44 oranında daha hızlı iyileşti.

Seo Jung-jin, CT-P59'un ikinci faz denemelerinin gelecek ay tamamlanacağını ve Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı'ndan onayı alması durumunda ilacın yıl sonundan önce satışa çıkarılacağını duyurdu.

Şirket, 100 bin ünite ilacın üretimine başladığını duyurdu. Seo'ya göre Güney Kore'de teyitli vaka sayısının çok olmaması nedeniyle bu miktarın tüm ülke için yeterli olacağını söyledi.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Güney Kore'de şimdiye kadar 27 bin 799 vaka bildirildi. Ülkede hastalıktan ölenlerin sayısının 487 olduğu açıklandı.

Şirket ülke dışında kullanım içinse 1,5-2 milyon adet ilaç üretmeyi planladığını söylüyor.

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