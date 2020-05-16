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Koronavirüs aşısı: Trump ABD'de aşı çalışmalarını hızlandıracak bir program açıkladı

16.05.2020 02:23 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısı geliştirilmesinin hızlandırılması amacıyla yeni bir program başlattı. Trump, "Aşıyı yıl sonundan önce, hatta belki daha bile erken bulmak istiyoruz" dedi. Açıkladığı takvim ise bilim insanları tarafından gerçekçi bulunmadı.

Koronavirüs aşısı: Trump ABD'de aşı çalışmalarını hızlandıracak bir program açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşısı geliştirilmesinin hızlandırılması amacıyla yeni bir program başlattı. Program umut vadeden 14 aşı çalışmasının daha hızlı araştırılmasına ve onay sürecine alınmasıyla başlayacak.

Donald Trump, projeye "Işık Hızı Ötesi Operasyonu" adını verdi, ülkesinin nükleer silah geliştirmesinden bu yana bu kadar kapsamlı bir projeye imza atmadığını söyledi.

Trump projeyle, koronavirüse karşı etkinliği kanıtlanmış bir aşıyı mümkün olan en kısa sürede geliştirmeyi, üretmeyi ve dağıtmayı amaçladıklarını söyledi.

"(Aşıyı) yıl sonundan önce, hatta belki daha bile erken bulmak istiyoruz" diyen Trump, aşı bulunmasıyla ilgili ilerlemenin "rekor bir hızda" devam ettiğini ancak ABD'nin aşı olsun ya da olmasın normalleşme sürecine başlaması gerektiğini vurguladı.

Bilim insanları gerçekçi bulmadı

Ancak Trump'ın açıkladığı takvim bilim insanları tarafından gerçekçi bulunmadı.

Baylor Üniversitesi'nden Koronavirüs Aşı Ekibi Direktörlerinden Dr. Peter Hotez, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bunun nasıl olacağını anlamadım" dedi.

Hotez, koronavirüse karşı aşının önümüzdeki aylarda geliştirilmesinin mümkün olduğunu ancak bunun genel halkın kullanımına açılmasına yetecek düzeyde güvenli verinin toplanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Aşı geliştirme projesinin başında ilaç firması GlaxoSmithKline'ın eski yöneticilerinden Moncef Slaoui olacak.

Projenin operasyon müdürü ise ABD'li General Gustave Perna.

Trump'ın görevden aldığı sağlık uzmanı Rick Bright ise salgınla daha etkin mücadele edilmemesi halinde, "ABD'nin modern tarihinin en karanlık kışını" yaşayabileceği uyarısında bulunmuştu.

Koronavirüs

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