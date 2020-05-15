HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs aşısı: Trump'ın görevden aldığı sağlık uzmanı Rick Bright, 'ABD en karanlık kışını yaşayabilir' dedi

Koronavirüs aşısı: Trump'ın görevden aldığı sağlık uzmanı Rick Bright, 'ABD en karanlık kışını yaşayabilir' dedi

15.05.2020 00:17 | Son Güncelleme

ABD'de, Trump yönetimini koronavirüs salgınına karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardığı gerekçesiyle görevden alındığını iddia eden eski Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Rick Bright, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nda ifade verdi. Bright, salgınla daha etkin mücadele edilmemesi halinde, "ABD'nin modern tarihinin en karanlık kışını" yaşayacağı uyarısında bulundu.

Koronavirüs aşısı: Trump'ın görevden aldığı sağlık uzmanı Rick Bright, 'ABD en karanlık kışını yaşayabilir' dedi

ABD'de, Trump yönetimini koronavirüs salgınına karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardığı gerekçesiyle görevden alındığını iddia eden eski Sağlık Bakanlığı yetkilisi Dr. Rick Bright, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nda ifade verdi.

Dr. Rick Bright, salgınla daha etkin mücadele edilmemesi halinde, "ABD'nin modern tarihinin en karanlık kışını" yaşayacağı uyarısında bulundu.

Bright, salgında ikinci bir dalganın, grip mevsiminin gelmesiyle, eşi benzeri görülmemiş sayıda hastalığa ve ölüme neden olabileceğini söyledi.

'ABD'nin aşı planı yok'

Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu'nda oturuma yüzünde maske ile gelen ve kendisi de aşı geliştirme uzmanı olan Bright, ABD'nin henüz bir aşı planı olmadığını ve bunun önemli bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Rick Bright (solda)

Rick Bright kimdir?

ABD Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi'nin başkanı olan Rick Bright, koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi ve önlem alınması konusunda bakanlık yetkililerini önceden uyardığını, bu nedenle eleştirilerin hedefi olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Bright'ı geçen ay görevden almıştı.

Bright, Trump'ın remdesivir adlı antiviral ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmasına karşı çıktığı için görevden alındığını söylemişti.

Trump ise ifadesindeki sözlerini eleştirdiği Bright için "öfkeli bir memur" dedi.

ABD halen dünyada koronavirüs vaka ve can kaybı sayılarında ilk sırada.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de vaka sayısı 1 milyon 410 bini geçti.

Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 85 bini aştı.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
'Siyah ışık' deneyi! Virüs 30 dakikada herkese bulaştı'Siyah ışık' deneyi! Virüs 30 dakikada herkese bulaştı
Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!Samsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar Ödülleri'nde sahneye çıktı!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Bakan Koca 'Biri tuz yerine koronavirüs uzatabilir' mesajıyla uyarmıştı! Korkulan oldu

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor!

Survivor ekibi İstanbul'da! Karantinada kalacaklar

Survivor ekibi İstanbul'da! Karantinada kalacaklar

20 milyonluk şehirden dünyayı sarsan fotoğraflar

20 milyonluk şehirden dünyayı sarsan fotoğraflar

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

300 milyon insanı öldüren salgını örnek gösterdi ve 'Aşı için sabırlı olunmalı' dedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün kaynağını açıkladı!

Diğer Haberler
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

Suriye’de mülteci kampında yangın: 1 çocuk hayatını kaybetti

Mülteci kampında yangın! Ölü ve yaralılar var

Korkutan uyarı: ABD, modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya kalacak

'ABD, modern tarihin en karanlık kışıyla karşı karşıya'

Japonya koronavirüsün yayılma hızını videolu deneyle gösterdi

'Siyah ışık' deneyi! Virüs 30 dakikada herkese bulaştı

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 27 bin 425'e yükseldi

Fransa'da bir günde 351 can kaybı!

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

Trump'tan Türkiye örneği! 'Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.