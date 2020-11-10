Koronavirüs aşısı: Türkiye'de de denenen Çin aşısı CoronaVac'ın Brezilya'daki denemeleri askıya alındı

Sinovac adlı Çin şirketi tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de denenen Covid-19 aşısının Brezilya'daki denemeleri askıya alındı. Brezilyalı yetkililer, 29 Ekim'de meydana gelen "ciddi bir ters etki" nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı. CoronaVac adlı aşının denemeleri son aşamaya gelmişti.

Sağlık alanındaki düzenleyici kurum olan Anvisa, "ters etkinin" ne olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Endonezya'da da denenen aşı bir süredir acil kullanım programı kapsamında Çin'de insanlara bağışıklık kazandırmak için kullanılıyor.

Sinovac'tan henüz açıklama yapılmadı.

Brezilya koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD ve Hindistan'ın ardından en fazla teyitli vakanın görüldüğü üçüncü ülke Brezilya.

Şimdiye kadar 5,6 milyon vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan şimdiye kadar 163 bin kişinin öldüğü açıklandı.

Denemeler neden askıya alındı?

Anvisa, Pazartesi günkü açıklamasında, "ciddi bir ters etkinin ardından" CoronaVac'ın klinik deneylerinin durdurulmasına karar verildiğini" duyurdu. Kurum bu olayın ne olduğunu ve ne zaman meydana geldiğini açıklamadı.