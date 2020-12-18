Koronavirüs aşısı vatandaşın kafasını karıştırdı

Koronavirüs salgını, vaka sayılarındaki artışlarla devam ediyor. Dünyada vaka sayısı 74 milyonu ve ölüm sayısı 1.6 milyonu aştı. Türkiye’de ise vaka sayısı 1.9 milyonu, ölüm sayısı 17 bini geçti. Salgını bitirmesi beklenen aşılar bulundu, yakın zamanda Türkiye’de de aşılama faaliyetlerinin başlaması bekleniyor. Aşının bulunması beraberinde tartışmaları da getirdi. Hangi aşının daha iyi olduğu ve aşı olmanın yarar ve zararları bilim dünyasının yanı sıra vatandaşlar arasında da konuşulmaya başlandı.

Kovid-19 salgını sebebiyle gelecek olan aşı vatandaşın aklını karıştırdı. Yapılan sokak röportajında vatandaşlarda Kovid-19 aşısına ’güvenenler’ ve ’güvenmeyenler’ olarak ikiye ayrıldığı görüldü. Aşıyı yaptırmayacağını söyleyen vatandaşlarda aşıya karşı bir güvensizlik hakim. Aşı yaptıracağını söyleyen vatandaşlar ise aşıya güvendiklerini ve toplum sağlığı için aşı olunması gerektiğini dile getirdiler.

"ÇİN ALMAN FARK ETMEZ, YAPTIRMAM"

Gelecek olan aşılara güvenmediğini ve aşı yaptırmayacağını dile getiren Orhan Bıdıl, “Ben gelecek olan Kovid-19 aşısını yaptırmam. Ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. Herkes bir şey söylüyor. Söylentilere göre aşının her türlü zararı var. Çin aşısı veya Alman aşısı fark etmez, hiçbirini yaptırmam. Öleceksek de Allah’tan gelen bir şey zaten” dedi.