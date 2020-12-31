Koronavirüs aşısı: Yaklaşık 50 ülkede aşılamaya başlandı, hangi ülkeler hangi aşamada?

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, 2020 yılı sona ererken dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 83 milyonu, Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 1.8 milyonu aştı. Koronavirüse karşı aşılama çalışmaları ise yaklaşık 50 ülkede başladı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi bu çalışmaların ne aşamada olduğunu derledi.

Çin'de aşılama çalışmaları herhangi bir aşıya resmi onay verilmeden önce yazın başlamıştı.

Bugüne dek 5 milyona yakın kişiye aşı yapıldı. Pekin, bugün Sinopharm aşısına "koşullu" onay verdi. Aşının Covid-19'a karşı yüzde 79 etkili olduğu belirtiliyor.

Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısı 5 Aralık'tan itibaren Rusya'daki yüksek risk grubundakilere uygulanmaya başlandı.

Belarus ve Arjantin de Sputnik V'e onay verdi. Salı günü bu ülkelerde de aşılamaya geçildi.

Cezayir de Ocak'ta bu aşıyı uygulamaya başlayacak.

Batılı ülkeler arasında ise İngiltere, Amerikan-Alman ortaklığı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşıya ilk onay veren ülke oldu. 8 Aralık'ta aşılamaya başlandı. 27 Aralık itibariyle 950 bine yakın kişi aşılandı.