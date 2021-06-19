Yapılan toplam aşı sayısının günden güne hızla artmasıyla Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke oldu. Artık tüm SGK çalışanları aşı radevusu alabiliyor. Bakan Koca aşıda yaş sınırının 30'a indiğini belirtti. Milyonlarca vatandaş "Koronavirüs aşısı yaptıranlar alkol sigara içebilir mi?" , "Aşıdan sonra alkol, sigara zararlı mı?" sorusunun yanıtını arama motorlarından araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRANLAR ALKOL, SİGARA İÇEBİLİR Mİ? AŞIDAN SONRA ALKOL, SİGARA ZARARLI MI?

Aşıdan sonra alkol içmenin zararlı olduğuna dair resmi makamlar tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanların görüşlerine göre aşıdan sonra alkol alımının aşının etkisini azalttığı gibi bir durum görülmüyor. Öte yandan uzmanlar, aşıdan sonra aşırı alkolden kaçınılması, aşının yan etkileriyle alkolün yan etkilerinin karışması gibi bir durumun meydana gelebileceğini ifade ediyor. Böylece aşı olunan gün vatandaşların aşırı alkolden uzak durması tavsiye ediliyor.

Sigara içen kişilerde bazı aşılara karşı yanıtın azaldığı görülüyor. Ancak aşı olunan günde sigara tüketilmesi aşının etkisini azaltmıyor.