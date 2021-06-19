Yapılan toplam aşı sayısının günden güne hızla artmasıyla Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke oldu. Artık tüm SGK çalışanları aşı radevusu alabiliyor. Bakan Koca aşıda yaş sınırının 30'a indiğini belirtti. Milyonlarca vatandaş "Koronavirüs aşısı yaptıranlar alkol sigara içebilir mi?" , "Aşıdan sonra alkol, sigara zararlı mı?" sorusunun yanıtını arama motorlarından araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...
Aşıdan sonra alkol içmenin zararlı olduğuna dair resmi makamlar tarafından henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak uzmanların görüşlerine göre aşıdan sonra alkol alımının aşının etkisini azalttığı gibi bir durum görülmüyor. Öte yandan uzmanlar, aşıdan sonra aşırı alkolden kaçınılması, aşının yan etkileriyle alkolün yan etkilerinin karışması gibi bir durumun meydana gelebileceğini ifade ediyor. Böylece aşı olunan gün vatandaşların aşırı alkolden uzak durması tavsiye ediliyor.
Sigara içen kişilerde bazı aşılara karşı yanıtın azaldığı görülüyor. Ancak aşı olunan günde sigara tüketilmesi aşının etkisini azaltmıyor.
20-25 yaş üstü aşılama sürecinin yakın zamanda başlayacağı öngörülüyor. Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşıda yaş sınırının 30'a indiğini ve söz konusu vatandaşların yarından itibaren (20 Temmuz'dan itibaren) aşı randevusu alabileceğini kaydetti. Aşı randevusu MHRS ve e-nabız uygulamalarından alınabildiği gibi Alo 182 hattını arayarak da alınabilir.
Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Yürkiye'de yapılan toplam aşı sayısı an itiberiyle (19 Haziran 19.59) 40 milyon 897 bin 749 oldu. 1.doz uygulanan kişi sayısı 26 milyon 558 bin 896, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 338 bin 853 oldu.
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