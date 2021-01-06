Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Aşı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Türkiye koronavirüsle mücadelesini kısıtlama kararları ve alınan önlemlerle sürdürmeye devam ederken, aşılama için de sona gelindi.

Çin'den alınan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşılarının analiz çalışmaları sürüyor.

AŞILAMA 14 OCAK'TAN SONRA

Herhangi bir aksama olmadığı takdirde, aşılama uygulamasının 14 Ocak'tan itibaren başlaması bekleniyor.

Mutasyona uğrayan virüsün nasıl bir etkisi olduğunun tam olarak tespiti yapılana kadar da kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor. Türkiye'de aşı olmak zorunlu tutulmazken, oluşan yeni riskli durumun bir an önce sona ermesi için uzmanlardan dikkat çeken öneri geldi.

KAMU YASAĞI GÜNDEMDE

Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Yücel Kayaoğlu imzasıyla yer alan habere göre uzmanlardan Sağlık Bakanlığı'na "aşı olmayanlar HES kodlarına işlensin" önerisi geldi.

Bakanlık bu öneriyi dikkate alırsa, aşı olamayanlar bazı kamu hizmetlerinden yararlanamayacak.

Uzmanlar, virüsü bitirebilmek için bazı yaptırımların şart olduğunu savunuyor.

