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  4. Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Aşı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı zorunlu mu? Aşı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

06.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Çin'den alınan koronavirüs aşılarının 14 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlanması beklenirken, aşı olmayanlarla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Uzmanların, Sağlık Bakanlığı'na aşı olmayanların bazı kamu hizmetlerinden yararlanmaması önerisinde bulunduğu belirtildi.

Türkiye koronavirüsle mücadelesini kısıtlama kararları ve alınan önlemlerle sürdürmeye devam ederken, aşılama için de sona gelindi.

Çin'den alınan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye getirilen koronavirüs aşılarının analiz çalışmaları sürüyor.

AŞILAMA 14 OCAK'TAN SONRA

Herhangi bir aksama olmadığı takdirde, aşılama uygulamasının 14 Ocak'tan itibaren başlaması bekleniyor.

Mutasyona uğrayan virüsün nasıl bir etkisi olduğunun tam olarak tespiti yapılana kadar da kısıtlamaların devam etmesi bekleniyor. Türkiye'de aşı olmak zorunlu tutulmazken, oluşan yeni riskli durumun bir an önce sona ermesi için uzmanlardan dikkat çeken öneri geldi.

KAMU YASAĞI GÜNDEMDE

Türkiye Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Yücel Kayaoğlu imzasıyla yer alan habere göre uzmanlardan Sağlık Bakanlığı'na "aşı olmayanlar HES kodlarına işlensin" önerisi geldi.

Bakanlık bu öneriyi dikkate alırsa, aşı olamayanlar bazı kamu hizmetlerinden yararlanamayacak.

Uzmanlar, virüsü bitirebilmek için bazı yaptırımların şart olduğunu savunuyor.

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