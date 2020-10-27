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Koronavirüs aşısında bir gerçek daha ortaya çıktı! Virüsü tamamen öldürmüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.10.2020 12:17 | Son Güncelleme

ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüs aşısının virüsü yok etmek amaçlı olmadığını öldürücü semptomlarının engellenmesi için yapıldığını söyledi.

Koronavirüs aşısında bir gerçek daha ortaya çıktı! Virüsü tamamen öldürmüyor

ABD Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüse karşı şu anda geliştirilen aşıların, virüsü tamamen yok etmeyi değil, bu virüsün yol açtığı hastalıkların öldürücü semptomlarını engellemeye yönelik olduğunu söyledi.

Yahoo Finance tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşan Fauci, ABD'de koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında 4 adayın önde gittiğini belirtirken, "Ancak aşı salgına nihai bir çözüm değim. Çünkü şu anda geliştirmelerde odaklanılan konu virüsün toptan öldürmekten çok ortaya çıkan semptomları engellemek" dedi.

Fauci, "Eğer insanlar enfekte olur ise, onların hasta olmalarını engellemeliyiz ve eğer hasta olmalarını engellersek, onların ciddi şekilde hasta olmalarını da engellemiş oluruz" diye konuştu.


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