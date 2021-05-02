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Koronavirüs aşısında hangisini tercih etmeli?

02.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yapılan korona virüs aşıları hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, aşıların farkları anlattı.

Koronavirüs aşısında hangisini tercih etmeli?

Çin’de üretilen aşılar hariç en az 7 aşının ruhsatlı olup yaygın aşılamada kullanıldığını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, koronavirüs aşılarıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Dünyada yakın zamanda çok daha fazla aşının ruhsatlandırılarak kullanıma sunulacağını söyleyen Mıstık, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen en az 17 aşı çalışması vardır. Bu aşıların bir kısmı faz 2, hatta faz 3'e geçen araştırma safhasındadır. Bu listeye dahil olmayan ve Çin’de üretilen birçok aşı markası vardır. Türkiye'de ise şu ana kadar Sinovac ve Bionthec kullanılmaktadır.

KORUYUCULUK ORANI YÜZDE 84'E YAKIN

Sinovac, ölü, tam virüs aşısıdır. Buna karşı insan vücudunda bu virüse karşı birçok çeşit antikor geliştirir. Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmalarında koruyuculuk oranının yüzde 84’e yakın olduğu bildirilmiştir. Milyonlarca dozu yapılan bu aşının bildirilen çok ciddi yan etkisi olmadığı görülmektedir. Diğer aşı çalışmalarında olduğu gibi çalışmalar sağlıklı bireylerde yapıldığı için özel hasta gruplarında ruhsatlı tüm aşıların etkinliği hakkında ayrıca bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Soğuk zincir ile taşınması ve muhafazası mümkündür.

KORUYUCULUK ORANI YÜZDE 95

Bionthec mRNA aşısı ise eskiden beri bilinen ancak ilk kez bu şekilde çok yaygın aşı uygulaması yapılan bir yöntemle elde edilmiştir. Bunun anlamı virüsün koruyucu antikor oluşturacak belli bir antijenini ürettirecek olan genetik şifreyi iğne ile insan kas hücresine göndererek bu hücrede antijen üretilmesi ve oluşan bu antijene karşı vücudun antikor ürettirmesi hedeflenmiştir. Faz 3 çalışmalarında koruyuculuğunun yüzde 95 olduğu belirtilmiştir.

CİDDİ YAN ETKİYE RASTLANMADI

Dünyada ve ülkemizde milyonlarca dozu yapılmış, ciddi yan etkisi olmadığı bildirilmiştir. Sonuç olarak tüm aşılar belli bir kontrolden ve çalışmalardan sonra bir kısmı normal bir kısmı da acil kullanım onayı ile ruhsatlandırılmaktadır. Dolayısıyla ruhsatlandırılmış ve resmi sağlık otoriteleri tarafından önerilen her aşı yaptırılabilir.

KİŞİSEL FARKLILIKLAR AŞIYA YANITI ETKİLEYEBİLİR

Ancak kişisel farklılıklar yani cinsiyet, kilo, yaş, ek hastalık, sigara kullanımı gibi herhangi bir aşıya karşı yanıtı etkileyebileceğini hatırlatmakta fayda vardır."

İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aşı
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