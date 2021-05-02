Koronavirüs aşısında hangisini tercih etmeli?

Çin’de üretilen aşılar hariç en az 7 aşının ruhsatlı olup yaygın aşılamada kullanıldığını ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, koronavirüs aşılarıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Dünyada yakın zamanda çok daha fazla aşının ruhsatlandırılarak kullanıma sunulacağını söyleyen Mıstık, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen en az 17 aşı çalışması vardır. Bu aşıların bir kısmı faz 2, hatta faz 3'e geçen araştırma safhasındadır. Bu listeye dahil olmayan ve Çin’de üretilen birçok aşı markası vardır. Türkiye'de ise şu ana kadar Sinovac ve Bionthec kullanılmaktadır.

KORUYUCULUK ORANI YÜZDE 84'E YAKIN

Sinovac, ölü, tam virüs aşısıdır. Buna karşı insan vücudunda bu virüse karşı birçok çeşit antikor geliştirir. Türkiye'de yapılan faz 3 çalışmalarında koruyuculuk oranının yüzde 84’e yakın olduğu bildirilmiştir. Milyonlarca dozu yapılan bu aşının bildirilen çok ciddi yan etkisi olmadığı görülmektedir. Diğer aşı çalışmalarında olduğu gibi çalışmalar sağlıklı bireylerde yapıldığı için özel hasta gruplarında ruhsatlı tüm aşıların etkinliği hakkında ayrıca bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Soğuk zincir ile taşınması ve muhafazası mümkündür.