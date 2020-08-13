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Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.08.2020 14:19 | Son Güncelleme

Rusya hafta başında dünyada bir ilki başardı ve ilk koronavirüs aşısını tescilledi. Putin'in duyurduğu bu gelişme dünyayı sarstı ve aşıya karşı eleştiriler peşi sıra geldi. Koronavirüs aşısının fiyatının da belli olduğu Rusya'da yaşanan son gelişme Rusya'yı şoke etmiş durumda.

Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin koronavirüs aşısı ile ilgili çok kritik açıklamalarda bulundu ve ülkesinin ilk Covid-19 aşısını geliştirdiğini dünyaya duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova Gamaleya Enstitüsü tarafından yapılan ve 2 aydan kısa süren insan denemelerinin ardından dünyanın ilk koronavirüs aşısına sağlık bakanlığının onay verdiğini ve tescillendiğini duyurdu.

Bu önemli gelişmenin çok çarpıcı bir boyutu daha bulunuyor. Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor. Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu. Putin ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.

Rusya tarafından haber ajanslarına gönderilen son dakika duyurusuyla aşının ilk fotoğrafları da paylaşıldı. Rusya Sağlık Bakanlığı, onaylı koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içerisinde kullanıma hazır olup sunulacağını açıkladı.

RUSYA'DA ŞOKE EDEN AŞI İSTİFASI

Rusya'nın flaş aşı hamlesinin yarattığı yankı sürerken dünya bugün gelen şok istifa haberiyle sarsıldı. Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu'nun önemli üyelerinden Profesör Alexander Chucalin, istifa ettiğini açıkladı.

Chucalin, Sputnik V adı verilen aşıyla ilgili tıpkı batıdan gelen eleştiriler gibi aşının tüm kontrolleri yapılmadan onaylandığını ve bu durumu engelleme çabaları sonuçsuz kalınca Etik Komisyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Chuchalin, istifa açıklamasını yaparken aşının arkasında olduğu bilinen iki ismi özellikle işaret etti. Bu isimler aşının geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ve Rus Ordu'sunda albay olarak da görev yapan virolog Prof. Sergey Borisevich.

'TÜM ETİK İLKELER ÇİĞNENDİ!'

Chuchalin açıklamasında bu iki isme gerek Rusya gerekse uluslararası olarak kabul edilmiş kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını sorduğunu ve hayır cevabını aldığını belirtti.

Chuchalin, bu durumu kabul edemeyeceği bildirerek tıp biliminin en önemli parçası olan 'Hiçbir cana zarar vermeme' etik ilkesinin çiğnendiğini söyledi. Chuchalin ayrıca meslektaşlarının bu tavırları karşısında büyük üzüntü yaşadığını da aktardı.

'AŞI KORONAVİRÜSÜN YAYILIMINI ARTIRABİLİR!'

Rusya'nın aşısına çok ağır bir eleştiri de Sibirya'da bulaşıcı virüslerle çalışan bir laboratuvarın eski başkanı Prof. Alexander Chepurnov'dan geldi. Rusya'nın en ünlü virologlarından olan Chepurnov, aşıyla ilgili çok büyük bir tehlikeyi dile getirdi.

Chepurnov, yaptığı açıklamada aşıda bulunan antikorlarla ilgili çarpıcı bir gerçeğe dikkat çekerek aşıyı kullanmaya başlamadan önce daha çok zaman ve çalışmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Uzman bilim insanına göre aşılarda yer alan bazı antikorlar virüsü artırarak hastalığı yok etmek yerine daha da güçlenmesine sebep olabilir.

Chepurnov, Covid-19 için bunun büyük bir tehdit oluşturabileceğini, aşı üzerinde daha fazla çalışma yapılmadan uygulanmasının koronavirüsü artırmak yerine daha da yayabileceği tehlikesini işaret etti.

Chepurnov'a göre aşıyı geliştiren bilim insanları konunun bu boyutuyla ilgili hiç bir açıklama yapmadıkları gibi herhangi bir bilimsel makale de yayınlamış değiller.

'İNSANLAR ÜZERİNDE DENENEMEZ!'

Rusya Bilimler Akademisi'nden Vladimir Chekhonin de aşının Rus ordusundan askerler üzerinde denenmesinin yanlışlığını belirterek insan deneylerinin yapılmaması gerektiğini, bu durumun Nuremberg Kodu'nu ihlal etmek anlamına geldiğini açıkladı.

AŞININ FİYATI BELLİ OLDU!

Rusya'dan geliştirilen aşının piyasa fiyatıyla ilgili de bilgi en sonunda geldi.

Rus yetkililere göre aşı için iki dozluk dış pazardaki piyasa fiyatı 10 dolar olacak.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da ülkesinin aşısıyla ilgili uluslararası eleştirilere cevap veren bir açıklama yaptı. Mihail Muraşko, eleştirilerin nedeninin "rekabetçilik duygusu" olduğunu savundu.

Muraşko, eleştirilere şöyle yanıt verdi: "Aşımızın avantajları karşısında rekabet duygusuna kapıldıkları anlaşılan bazı yabancı meslektaşlarımız, bizim tamamen temelsiz bulduğumuz bazı fikirler beyan etmeye çalışıyor."

Kendisinin de bu aşıyı yaptıracağını belirten Muraşko, "İlk aşılar, gönüllülük esasına göre risk grubundaki doktorlara yapılacak. Bazı doktorların zaten hastalığa karşı bağışıklığı var. Bunların oranı yüzde 20 civarında ve aşıya ihtiyaçları yok" dedi.

Önceliklerinin Rusya'nın ihtiyacını karşılamak olduğunu belirten Muraşko, aşının ülke dışına da gönderileceğini kaydetti.

ADI 'SPUTNİK V' OLDU!

Aşının adının “Sputnik V” olacağı ifade edilirken, açıklamada “1957'de Sovyetler Birliği tarafından ilk yapay uydunun başarılı bir şekilde fırlatılması tüm dünyada uzay araştırmalarını harekete geçirdi. Bu atıfla sayesinde aşıya Sputnik V adı verildi” denildi.

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