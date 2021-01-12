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Koronavirüs aşısında sıra kimde nasıl öğrenilecek? E-Nabız ve SMS'le ile aşı randevusu öğrenilecek

12.01.2021 11:54 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs aşısında sıra kimde nasıl öğrenilecek? E-Nabız ve SMS'le ile aşı randevusu öğrenilecek

Koronavirüs aşısının uygulanması için geri sayım başlarken, "Koronavirüs aşısında sıra kimde nasıl öğrenilecek?" sorusu da yanıt buldu. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, vatandaşların koronavirüs aşısında sıranın kendilerine gelip gelmediğini E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazarak SMS atarak öğrenebileceklerini söyledi. Memişoğlu ayrıca İstanbul'da 400 bine kadar günde aşı yapabilme kapasitesi olduğunu belirtti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, A Haber canlı yayınında koronavirüs ve aşılama sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili İstanbul'daki son durum ile aşılamanın nasıl yapılacağına ilişkin son bilgileri paylaştı.

İşte İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları:

"TEMMUZ - AĞUSTOS SEVİYESİNDEYİZ"

Son bir aydır vaka sayılarımız belirgin şekilde düşmeye başladı. Şu an Temmuz ve Ağustos seviyesine inmiş durumdayız, salgın kontrol altında. Salgınla mücadelede dünyanın örnek ülkelerinden biriyiz. Tedbirlere sabırla devam edersek inşallah salgını minimize edip bu belayı ülkemizden defederiz diye ümit ediyoruz. Toplumun uyumu da önemli.

İSTANBUL'UN AŞI TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Aşı takip sistemimiz çocuklara ve belirli gruplara aşılama yapmaktayız. İstanbul'da 16 tane dağıtım sistemimiz var, 1403 noktada aşı yapabilme halindeyiz. İstanbul'da 400 bine kadar günde aşı yapabilme kapasitemiz var. Korona ile ilgili ayrı çalışma sürmekte. Bu inceleme bittikten sonra aşılama başladığı andan itibaren İstanbul'daki bütün insanlarımıza yönelik organizasyonumuzu yaptık.

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AŞI TAKİP SİSTEMİ

Bizim sağlık sistemimizin elektronik altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir salgın oldu. Biz nerede pozitif vakamız var, onları görerek sistemi yönetmeye çalışıyoruz. Aşı Takip Sistemimiz var. Aşılama programı aynı zamanda korona aşısının ne zaman nerede yapılacağına dair program oluşturdu.

a haber

E-NABIZ VEYA 2023'E SMS

İnsanlar da e-nabız sisteminden veya 2023'e AŞILA diye mesaj atarak kendisinin aşıyı hak edip etmediğini öğrenecek. Bakanlık açıklayacak ama kişiler de bu mesajla bunları öğrenebilecek. Kendileri ne zaman nerede aşı olmak istiyorlarsa, randevusunu alıp biz onlara o aşıyı orada ulaştıracağız. Kişiler de randevu zamanı ve yerde aşıyı olacaklar.

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