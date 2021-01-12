Koronavirüs aşısında sıra kimde nasıl öğrenilecek? E-Nabız ve SMS'le ile aşı randevusu öğrenilecek

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, A Haber canlı yayınında koronavirüs ve aşılama sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs salgınıyla ilgili İstanbul'daki son durum ile aşılamanın nasıl yapılacağına ilişkin son bilgileri paylaştı.

İşte İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları:

"TEMMUZ - AĞUSTOS SEVİYESİNDEYİZ"

Son bir aydır vaka sayılarımız belirgin şekilde düşmeye başladı. Şu an Temmuz ve Ağustos seviyesine inmiş durumdayız, salgın kontrol altında. Salgınla mücadelede dünyanın örnek ülkelerinden biriyiz. Tedbirlere sabırla devam edersek inşallah salgını minimize edip bu belayı ülkemizden defederiz diye ümit ediyoruz. Toplumun uyumu da önemli.

İSTANBUL'UN AŞI TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Aşı takip sistemimiz çocuklara ve belirli gruplara aşılama yapmaktayız. İstanbul'da 16 tane dağıtım sistemimiz var, 1403 noktada aşı yapabilme halindeyiz. İstanbul'da 400 bine kadar günde aşı yapabilme kapasitemiz var. Korona ile ilgili ayrı çalışma sürmekte. Bu inceleme bittikten sonra aşılama başladığı andan itibaren İstanbul'daki bütün insanlarımıza yönelik organizasyonumuzu yaptık.