Koronavirüs aşısında son dakika gelişmesi! Reuters duyurdu

Aşı çalışmasının ikinci aşamasında aşının dozajı belirlenecek ve aşının sağlıklı insanlarda bağışıklığı güvenli bir şekilde oluşturup oluşturamayacağına bakılacak.

Enstitünün bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birinci aşama tamamlandı ve ikinci deney aşamasına geçildiği duyuruldu.

Reuters’ın haberine göre, Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı 6 aşıdan biri için faz-2 insan deneylerine başlandı.

Ancak aşı deneylerinin hiçbiri henüz tam anlamıyla deneme aşamasını geçebilmiş değil. Aşıların satışa çıkmasından önce üçüncü aşama olan klinik deneylerin tamamlanması gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının tırmanışa geçtiğini ve dünyanın yeni ve tehlikeli bir döneme girdiğini duyururken dünya çapında bilim insanları koronavirüs i çin aşı çalışmalarını sürdürüyor. Bir düzineye yakın farklı aşı şu sıralarda insan deneylerinin çeşitli aşamalarında.

BU YIL İÇİNDE HAZIR OLMASI BEKLENİYOR

Çin’deki enstitünün duyurusuna göre uzmanlar koronavirüs aşısının bu yıl hazır olması ve Çin’in gelecekteki aşı stoklarına girmesi için bir bitkinin kullanılacağını belirtti.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanı Gao Fu, geçen ay, 2020 yılının sonunda, acil durumlar için özel gereksinimi olan insanlarda deneysel aşıların kullanılabileceğini söylemişti.



