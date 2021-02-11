Koronavirüs aşısında yeni aşama! Bakan Koca duyurdu, bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, dün düzenlediği basın toplantısında 2,8 milyon kişinin ilk doz aşılanmasının tamamlandığını aktardı. Bugünden itibaren ise ikinci doz aşılanmaya başlanıyor.

65 YAŞ VE ÜZERİ İÇİN CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

"Amacımız nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" diyen Koca, bugünden itibaren 70 yaş üzeri, cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmaları için sisteme tanımlanacağını belirtti.

YENİ AŞILAR GELDİ

Son iki gündür Türkiye'ye yeni aşıların geldiğini söyleyen Koca, diğer şirketlerle de görüşmelerin sürdüğünü, bundan sonra "Aşı bu kadar geldi, şu kadar gelecek" diye açıklama yapmayacaklarını belirtti.

En başından beri Pfizer-Biontech aşısı ile ilgili Uğur Şahin ile iletişimde olduklarını aktaran Sağlık Bakanı, mart, en geç nisan ayında aşıların temin edilebileceğini daha önce söylediklerini ifade etti.

'100 MİŞYON AŞI İÇİN ANLAŞMA'

Koca, şimdiye kadar 15 milyon doz aşının temin edildiğini ve 100 milyondan fazla aşı için anlaşmaların tamamlandığını aktardı.

CANLI OLARAK AKTARILACAK

Gelecek hafta itibarıyla şehir bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak.

ÖĞRETMENLERİN AŞILAMA TAKVİMİ

Yüz yüze eğitimin şu an için risk teşkil ettiğini aktaran Sağlık Bakanı, ay sonuna doğru öğretmenler için aşılama takviminin başlayacağını duyurdu.



