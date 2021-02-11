Koronavirüs aşısında yeni aşama! Bakan Koca duyurdu, bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, dün düzenlediği basın toplantısında 2,8 milyon kişinin ilk doz aşılanmasının tamamlandığını aktardı. Bugünden itibaren ise ikinci doz aşılanmaya başlanıyor.
"Amacımız nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" diyen Koca, bugünden itibaren 70 yaş üzeri, cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşların aşı olmaları için sisteme tanımlanacağını belirtti.
Son iki gündür Türkiye'ye yeni aşıların geldiğini söyleyen Koca, diğer şirketlerle de görüşmelerin sürdüğünü, bundan sonra "Aşı bu kadar geldi, şu kadar gelecek" diye açıklama yapmayacaklarını belirtti.
En başından beri Pfizer-Biontech aşısı ile ilgili Uğur Şahin ile iletişimde olduklarını aktaran Sağlık Bakanı, mart, en geç nisan ayında aşıların temin edilebileceğini daha önce söylediklerini ifade etti.
Koca, şimdiye kadar 15 milyon doz aşının temin edildiğini ve 100 milyondan fazla aşı için anlaşmaların tamamlandığını aktardı.
Gelecek hafta itibarıyla şehir bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak.
Yüz yüze eğitimin şu an için risk teşkil ettiğini aktaran Sağlık Bakanı, ay sonuna doğru öğretmenler için aşılama takviminin başlayacağını duyurdu.