HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs aşısında yeni dönem! AVM, tren garları ve otobüs terminallerinde başladı

Koronavirüs aşısında yeni dönem! AVM, tren garları ve otobüs terminallerinde başladı

28.06.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı olamayan vatandaşlar için Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda aşı uygulama merkezi açıldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, "Büyük bir fırsattır, aşısını yaptıramayan, ulaşamayan herkesi AVM'lere, sanayi bölgelerine, tren garlarına, otobüs terminallerine bekliyoruz" dedi.

Koronavirüs aşısında yeni dönem! AVM, tren garları ve otobüs terminallerinde başladı

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekipleri tarafından oluşturulan merkezde, isteyen tren garı çalışanları ve yolcuların aşılanmasına başlandı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu, yaptığı açıklamada, randevu alamayan vatandaşlar, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda çalışanlar ve yolcular için bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Yarından itibaren havalimanında da aşı uygulama merkezi kurulacağını dile getiren Kotanoğlu, "Otogarda, yaklaşık 30 AVM'de, sanayi bölgelerinde, büyük fabrikalarda da aşı yapacağız. Randevu alamayan, randevu almakta zorluk yaşayan vatandaşımızın ayağına bu hizmeti götürmekteyiz." dedi.

Kotanoğlu, Ankara'nın 20'yi aşkın ilçesi ile köylerde de mobil ekiplerin aşı çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Vatandaşların aşıya ulaşmasını kolaylaştırarak salgını bitirmeyi ümit ettiklerini vurgulayan Kotanoğlu, merkeze gelen vatandaşların Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini olabileceğini belirtti.

"AŞISINI YAPTIRAMAYANLARI BEKLİYORUZ"

Kotanoğlu, "Büyük bir fırsattır, aşısını yaptıramayan, ulaşamayan herkesi AVM'lere, sanayi bölgelerine, tren garlarına, otobüs garlarına bekliyoruz." ifadesini kullandı.

20210628_2_48952752_66488213_Web

Merkezde aşısını olan çalışanlardan Muhammet Çevikdoğan ise nöbetlerden dolayı hastaneye gidemediğini, garda aşı yapılmasının kendileri için büyük imkan olduğunu söyledi.

Korkutan haber! Delta Plus çift doz aşı olmuş bir kişide görüldüKorkutan haber! Delta Plus çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?
Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!Ülkede 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı!
MİT'in istihbaratıyla yakalanan DEAŞ'lı her şeyi itiraf ettiMİT'in istihbaratıyla yakalanan DEAŞ'lı her şeyi itiraf etti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti

İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

Beren Saat pozlarıyla Instagram'ı salladı! "Lila bikinimle..."

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesi

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Son röportajı yürek dağladı

Son röportajı yürek dağladı

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

Takla atan otomobilin sürücüsü: Bir sigara verin, gözünüzü seveyim

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.