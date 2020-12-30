Koronavirüs aşısından 1 hafta sonra korona oldu

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama başlamıştı.

Ülke genelinde ilk olarak sağlık çalışanları aşılandı. ABD'nin Kalifornia eyaletinde Pfizer'ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı alanlardan biri de hemşire Matthew W. oldu.

45 yaşındaki hemşire aşıdan sonra kolunun ağrıdığını söyleyerek başka bir yan etkisi yaşamadığını dile getirdi. Koronavirüs biriminde çalışan hemşire Matthew W., aşıdan 6 gün sonra hastalandı.

Üşüdüğünü dile getiren hemşire daha sonra kas ağrısı yaşadığını ve halsiz hissettiğini bildirdi. Giderek halsizleşmesinin ardından hastaneye başvuran hemşire koronavirüs testi yaptı. Hemşirenin korona testi pozitif çıktı.

San Diego Aile Sağlığı Merkezlerinde bulaşıcı hastalık uzmanı Christian Ramers, yaşananların olası olduğunu dile getirerek, "Aşının klinik denemelerinde, aşının ardından vücudun koruma sağlamasının 10 ila 14 gün süreceğini elde etmiştik. İlk doz yüzde 50 oranında ikinci doz ise yüzde 95 oranında koruma sağlıyor" dedi.

