HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs aşısından 1 hafta sonra korona oldu

Koronavirüs aşısından 1 hafta sonra korona oldu

30.12.2020 16:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs aşısından 1 hafta sonra korona oldu

ABD'nin Kalifornia eyaletinde bir hemşirenin Pfizer'ın koronavirüs aşısı yapıldıktan bir hafta sonra koronavirüs testi pozitif çıktı.

ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının onaylanmasının ardından aşılama başlamıştı.

Ülke genelinde ilk olarak sağlık çalışanları aşılandı. ABD'nin Kalifornia eyaletinde Pfizer'ın koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı alanlardan biri de hemşire Matthew W. oldu.

45 yaşındaki hemşire aşıdan sonra kolunun ağrıdığını söyleyerek başka bir yan etkisi yaşamadığını dile getirdi. Koronavirüs biriminde çalışan hemşire Matthew W., aşıdan 6 gün sonra hastalandı.

Üşüdüğünü dile getiren hemşire daha sonra kas ağrısı yaşadığını ve halsiz hissettiğini bildirdi. Giderek halsizleşmesinin ardından hastaneye başvuran hemşire koronavirüs testi yaptı. Hemşirenin korona testi pozitif çıktı.

San Diego Aile Sağlığı Merkezlerinde bulaşıcı hastalık uzmanı Christian Ramers, yaşananların olası olduğunu dile getirerek, "Aşının klinik denemelerinde, aşının ardından vücudun koruma sağlamasının 10 ila 14 gün süreceğini elde etmiştik. İlk doz yüzde 50 oranında ikinci doz ise yüzde 95 oranında koruma sağlıyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
Vuhan'da korkutan koronavirüs salgını araştırmasıVuhan'da korkutan koronavirüs salgını araştırması
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Kız kardeşini cinsel ilişki için gönderip çıplak videosunu çekti

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Bir ili karıştıran olay: 'Apo'nun askeriyim' dedi, tehdit etti

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Bircan Bali Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Vuhan'da korkutan koronavirüs salgını araştırması

Vuhan'da korkutan koronavirüs salgını araştırması

DSÖ’den aşı olanlara seyahat uyarısı

DSÖ’den aşı olanlara seyahat uyarısı

Ruhani'den Trump'a: Vahşi katil tarihin çöplüğüne gidecek!

Ruhani'den Trump'a: Vahşi katil tarihin çöplüğüne gidecek!

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Hırvatistan'da meydana gelen depremin artçı sarsıntıları panik yarattı!

Depremin artçı sarsıntıları büyük panik yarattı!

Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor

Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.