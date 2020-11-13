HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'e siber saldırı!

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'e siber saldırı!

13.11.2020 20:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'e siber saldırı!

Türk kökenli bilim adamları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci’nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech’e iki ay önce siber saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.

Türk kökenli bilim adamları Prof. Uğur Şahin ve Prof. Özlem Türeci’nin kurucusu ve ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, koronavirüse karşı aşı çalışmalarına devam ederken, şirketin yaklaşık iki ay önce bir siber saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

"KAPSAMLI ÖNLEMLER ALDIK"

BioNTech tarafından yapılan açıklamada, "Bir teknoloji şirketi olarak bu tür olaylara çok dikkatli hazırlanıyoruz ve kapsamlı önlemler aldık. Saldırının herhangi bir hasara yol açmadı. Şirketin koruyucu önlemleri yeterliydi, böylece ne belgeler sızdırıldı ne de önemli veriler geri alınamaz bir şekilde imha edildi” denildi.

Alman Siber Saldırılar Dairesi tarafından yapılan açıklamada ise, BioNTech’e yapılan saldırının birkaç hafta önce Düsseldorf Üniversite Hastanesi’ne düzenlenen siber saldırıya benzediği belirtildi.

Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminimKoronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim

İngiliz Siber Güvenlik Merkezi, (NCSC) bilgisayar korsanlarını Moskova adına dünyanın dört bir yanındaki aşı üreticileri ve araştırma kurumları hakkında casusluk yapmakla suçladı.

Öte yandan BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yüzde 90 oranında önlediği belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Trump'ı korumakla görevli 130 kişide koronavirüs çıktıTrump'ı korumakla görevli 130 kişide koronavirüs çıktı
KYK yurt başvuruları başladı mı?KYK yurt başvuruları başladı mı?

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

İyi niyetinin kurbanı oldu! Yetkililerden yardım istedi

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

Eşini öldüren kocanın 'aldattı' savunmasına savcıdan cevap!

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

Almanya’da camiye bomba ihbarı!

Almanya’da camiye bomba ihbarı!

Son dakika: ABD Başkanı Trump'ı korumakla görevli 130 kişide koronavirüs çıktı

Trump'ı korumakla görevli 130 kişide koronavirüs çıktı

ABD'de inanılmaz kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü

ABD'de inanılmaz kaza! 29 araç birbirine girdi, 10'u küle döndü

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı

28 yıl sonra ilk kez cuma namazı kılındı

Ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardıropta sakladı

Ölen kız arkadaşının cesedini 3 yıl boyunca gardıropta sakladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.