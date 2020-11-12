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Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin: Kış zor geçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 21:20 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yüzde 90 oranında etkili aşıyı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, aşı ve kororonavirüsün seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, "Zor bir kış olacak. Salgın iyiye gitmeden önce kötüye gidecek. Mart-Nisan aylarında rahatlamaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin: Kış zor geçecek

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve yüzde 90'dan fazla koruma sağladığı bildirilen aşıyı üreten 'BioNTech' şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin koronavirüs aşısının geldiği noktayla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Uğur Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Dünya çapında gerekli izinleri veren kurumlarla iletişim halindeyiz. Avrupa İlaç Kurumu'yla ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin yanı sıra Kanadalı, İngiliz, Çinli ve Japon yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz. Ön veya koşullu onay ABD veya Avrupa'dan gelebilir. Aşı dağıtımı en erken Aralık ortasından başlayabilir ama bu Aralık ayında işlerin hızlı bir şekilde değişeceği anlamına gelmiyor."

"ZOR BİR KIŞ OLACAK"

"Zor bir kış olacak. Salgın iyiye gitmeden önce kötüye gidecek. Mart-Nisan aylarında rahatlamaya başlayabiliriz. Gelecek yılın ortalarında tüm aşıların kullanılmasıyla belki normal yaşamımıza dönebiliriz ama o tarihe karar sabırlı ve disiplinli olmaya ihtiyacımız var.

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"HERKES SORUMLU DAVRANMALI"

"İlk başta Avrupa ülkeleri farklı farklı önlemler aldı. Kimin doğru politika uyguladığı belli değildi ama şimdi herkes nasıl mücadele etmesi gerektiğini biliyor. En önemlisi maske. Evden çıktığınızda maske takarsanız ve başkaları da maske takarsa risk azalır. Dolayısıyla herkes sorumlu davranmalı. Bu işte sadece hükümetlerin sorumluluğu yok. Önümüzdeki aylar hala zor geçecek."

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