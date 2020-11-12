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Koronavirüs aşısının ardından hayat ne kadar sürede normale dönecek?

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2020 10:10 | Son Güncelleme

Bilim insanları aşı çalışmalarında başarılı sonuçlar elde edilmesine rağmen hayatın uzun bir süre daha normale dönmeyebileceğini açıkladı. Oxford Üniversitesi önderliğinde yayımlanan yeni bir raporda, aşı olmayı reddeden insanlar ve dozların herkese eşit olarak dağıtılmaması nedeniyle gelişmiş ülkelerde gelecek bahar aylarına kadar, diğerlerinde ise yıllarca karantina ve sosyal mesafe önlemlerin devam edeceği belirtildi.

Koronavirüs aşısının ardından hayat ne kadar sürede normale dönecek?

Oxford Üniversitesi’nin önderliğinde hazırlanan ve İngiliz Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan bir raporda yeni tip koronavirüs aşısının bulunması halinde, pandeminin hemen sona ermeyeceği konusunda uyarı yapıldı. Raporda, aşının salgını durdurabilmesi için her 10 kişiden 8'inin aşılanması gerektiği kaydedildi.

PFIZER/BIONTECH DUYURUSUNUN ARDINDAN GELDİ

Söz konusu rapor, Pfizer/BionTech aşısının yüzde 90’dan fazla koruma sağladığının duyurulmasının ardından geldi. Pfizer tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel corona virüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu belirtildi.

KARANTİNA VE SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAK

Ancak, İngiliz bilim insanları onay alması halinde ülkede yılbaşından önce sağlık çalışanları ve kronik hastalara dağıtılması beklenen aşının karantina ve sosyal mesafe önlemlerini ortadan kaldırmayacağını söyledi.

AŞILARIN ÇALIŞAMAMA İHTİMALİ DE VAR

Sağlık çalışanları üzerinde çok büyük bir yük olacağını belirten uzmanlar, bir grubun aşı olurken diğerlerin gelecek yıla kadar bekleyebileceğini söyledi. Ayrıca raporda, henüz hiç bir aşının son sonuçlarının açıklanmadığı ve onaylanmadığı ifade edilerek, aşıların çalışmama ihtimalinin olabileceğinin dikkate alınmasını vurguladı.

İKİ TEMEL SORUN ÖNE ÇIKIYOR

Oxford Üniversitesi’nden sosyologu Profesör Melinda Mills, aşılama programının karşılaşacağı iki temel sorun olduğunu vurguladı: Bunlardan ilki aşının herkese ulaşmasının güçlüğü, ikincisi ise aşı olmayı reddeden insanların varlığı...

DÜNYADA PANDEMİNİN BİTMESİ İÇİN 10 MİLYAR DOZ AŞIYA İHTİYAÇ VAR

Pfizer/Biontech, 2021’in sonuna kadar 1,3 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor. Ancak, pandemininin dünyada sona ermesi için en az 10 milyar doz aşıya ihtiyaç duyulduğu belirtiyor.

Pfizer/Biontech ile birlikte, Moderna, Oxford/AstraZeneca ve diğer son aşama çalışmalarına devam eden aşıların başarıya ulaşması halinde bu rakamın gelecek yıl sonuna kadar ancak 5 milyar doza çıkabileceği tahmin ediliyor. AncaK, geçen ay Oxfam tarafından yayımlanan farklı bir raporda, aşı çalışmalarının son aşamasında bulunan AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer ve Sinovac’ın aşı stoğunun yüzde 51’inin dünya nüfusunun yalnızca yüzde 13’üne sahip olan zengin ülkeler tarafından satın alındığını belirtilmişti.

DÜNYADAKİ AŞI STOĞUNUN YÜZDE 51'İNİ ZENGİN ÜLKELER SATIN ALDI

Araştırmacılar bu nedenle pandeminin gelişmiş ülkelerde en az gelecek ilkbahara kadar süreceğini, diğerlerinde ise belki yıllarca devam edebileceği öngördüklerini açıkladı.

Ayrıca RNA içerikli aşıların süper soğuk şartlarda depolanmaya gerek duyması nedeniyle yaşanan lojistik problemlerin bu durumda etkili olabileceği bildirildi.

Diğer taraftan, rapor için yapılan ankette, ülkedeki insanların yüzde 36'sının potansiyel bir corona virüs aşısını yaptırmayacağını ortaya koydu. Uzmanlar, İnsanların üçte birinden fazlası aşı olmayı reddetmesi halinde, geliştirilen aşıların salgını durdurma konusunda başarılı olamayacağını söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA HALKLA SAĞLIKLI BİR İLETİŞİM KURULMASI KRİTİK"

Profesör Mills, aşı hakkında halk ile kurulan net bir iletişimin gelecek aylarda hayati bir önem taşıyacağına dikkat çekti. Mills, 'Halkla salgının ne kadar süreceği ve aşılar geldiğinde hayatın hemen normale dönmeyeceği konusunda samimi bir konuşma yapılması gerekiyor. Tek yönlü bilgi aktarımından uzaklaşmalı ve yanlış bilgileri ele alan ve insanların aşı endişelerini göz ardı etmeyen açık bir diyalog oluşturmalıyız ” ifadelerini kullandı.

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