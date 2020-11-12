Koronavirüs aşısının ardından hayat ne kadar sürede normale dönecek?

Oxford Üniversitesi’nin önderliğinde hazırlanan ve İngiliz Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan bir raporda yeni tip koronavirüs aşısının bulunması halinde, pandeminin hemen sona ermeyeceği konusunda uyarı yapıldı. Raporda, aşının salgını durdurabilmesi için her 10 kişiden 8'inin aşılanması gerektiği kaydedildi.

PFIZER/BIONTECH DUYURUSUNUN ARDINDAN GELDİ

Söz konusu rapor, Pfizer/BionTech aşısının yüzde 90’dan fazla koruma sağladığının duyurulmasının ardından geldi. Pfizer tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel corona virüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu belirtildi.

KARANTİNA VE SOSYAL MESAFE ÖNLEMLERİNİ ORTADAN KALDIRMAYACAK

Ancak, İngiliz bilim insanları onay alması halinde ülkede yılbaşından önce sağlık çalışanları ve kronik hastalara dağıtılması beklenen aşının karantina ve sosyal mesafe önlemlerini ortadan kaldırmayacağını söyledi.

AŞILARIN ÇALIŞAMAMA İHTİMALİ DE VAR

Sağlık çalışanları üzerinde çok büyük bir yük olacağını belirten uzmanlar, bir grubun aşı olurken diğerlerin gelecek yıla kadar bekleyebileceğini söyledi. Ayrıca raporda, henüz hiç bir aşının son sonuçlarının açıklanmadığı ve onaylanmadığı ifade edilerek, aşıların çalışmama ihtimalinin olabileceğinin dikkate alınmasını vurguladı.