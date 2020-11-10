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Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 17:25 | Son Güncelleme

Küresel aşı yarışında bir adım öne geçen Pfizer/BionTech geliştirdiği deneysel aşıyı fiyatlandırmaya hazırlanıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yüzde 90’dan fazla koruma sağladığı duyurulan aşının fiyatının piyasa değerinin altında olacağı ve bölgelere göre farklılık gösterebileceği belirtildi.

Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?

Financial Times gazetesinin düzenlediği bir çevrimiçi etkinlikte konuşan Alman BionTech firmasının strateji başkanı Ryan Richardson, ABD’li Pfizer ile ortak geliştirilen ve henüz yasal onay almamış olan aşının fiyat etiketinin, özel sektörünün finansal risklerini yansıtacağını söyledi.
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FİYATLAR DÜNYANIN BELİRLİ BÖLGELERİNDE DAHA FARKLI OLABİLİR

Richardson, "İnovasyonun sermaye ve yatırım gerektirdiğini kabul eden dengeli bir yaklaşım izlemeye çalıştık, bu nedenle aşımızı içinde bulunduğumuz durumu yansıtan tipik piyasa oranlarının çok altında fiyatlandırmayı planlıyoruz. Dağıtım ve depolama gibi nedenlerden dolayı dünyanın belirli bölgelerinde farklı fiyatlandırma olmasını bekliyorum” ifadeleri kullandı. Bununla birlikte Richardson aşının fiyatıyla ilgili net bir rakam vermeyi reddetti.

YÜZDE 90 KORUMA SAĞLADI

Pfizer’dan tarafından dün yapılan açıklamada , Alman BionTech SE firmasıyla geliştirilen deneysel corona virüs aşısının, klinik denemelerin son aşamasında başarılı olduğu duyuruldu. 43 binden fazla gönüllüyle yapılan çalışmanın ara verilerinde de aşının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu görüldü.

ABD İLE YAPILAN ANLAŞMADA DOZ BAŞINA 160 TL'DEN FİYATLANDIRILDI

Bununla birlikte, Temmuz ayında Pfizer ile ABD hükümetiyle 100 milyon doz aşı karşılığında 1,95 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu da iki doz halinde uygulanan aşının ABD’deki fiyatının yaklaşık olarak 39 dolar (yaklaşık 328 Türk Lirası) veya doz başı fiyatının 19,5 (yaklaşık 160 Türk lirası) dolar olduğu anlamına geliyor.

Avrupa Komisyonu ise yarın Pfizer ve BioNTech ile yapacağı tedarik anlaşmasının detaylarını görüşecek. Bu haftanın başlarında blok, 300 milyon dozluk bir sözleşmenin mali şartlar sağlanmadan imzalanmaya yakın olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Richardson, ortak iki şirketin 2021'in sonunda tüm dünyaya 1,3 milyar doz aşı tedarik etme hedefinde ilerlediğini bildirdi.

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